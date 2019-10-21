Дружина та донька українського політв'язня Олега Приходька вважають, що знайдені нібито у їхньому гаражі вибухові речовини, могли підкинути.

За їхніми словами, напередодні обшуку на подвір'ї хтось отруїв їхню собаку. Відео зі словами рідних Приходька, якого заарештували в анексованому Криму, опублікувала у Facebook "Кримська солідарність", пише ZN,UA.

"Наш батько не винен і багато людей вважають, що він не винен, бо не було в нього ні вибухівки і нічого іншого. І собаку у нас отруїли недаремно, щоб можна було безперешкодно зайти в будинок, щоб щось взяти чи підкинути", - розповіла донька українця Людмила.

Родичі Приходька зазначили, що рішення "суду" для них було передбачуваним. Вони заявили, що арешт 60-річного активіста – це розправа з ним за допомогою "бандитських методів".

"Це просто бандитські методи, і не захисники це наші... Який він терорист в 60 років? У нього є якісь політичні погляди, але це його особиста думка, на яку він має право. І те, що знаходиться в нашому будинку, якісь прапори - український і кримськотатарський - це в нашому будинку, а не для загального огляду", - заявили родичі Олега Приходька.

Напередодні Підконтрольний російським окупантам "Верховний суд Криму" відмовив у задоволенні апеляції на арешт українського активіста, політв'язня Олега Приходька. Активіст залишиться в СІЗО до 10 грудня, там він 21 листопада зустріне і свій 61-й день народження.

У лютому ФСБ провела обшуки в будинку Приходька в селі Оріхове Сакського району. Тоді російські силовики вилучили в активіста українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку та домашні CD-диски. Після обшуку Приходько відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

9 жовтня російські силовики затримали і вивезли Приходька разом із дружиною. Протягом доби місцезнаходження активіста залишалося невідомим.

Згодом адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Приходьку закидають ст. 223.1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і ст. 205 (терористичний акт) Кримінального кодексу РФ. Наступного дня Приходька заарештували на два місяці.

Прокуратура АР Крим (Київ) відкрила провадження через незаконне позбавлення волі проукраїнського активіста.