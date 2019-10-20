Столкнувшаяся с военным бензовозом фура до сих пор на обочине трассы Таврида / Фото

19:15 01.11.2019   Крым

Трасса «Таврида», успевшая с момента запуска печально прославиться возросшим количеством ДТП, в осеннее-зимний период становится ещё опаснее из-за туманов, дождей и гололедицы. 

Особенно – для водителей грузового транспорта. Именно с этими опасностями столкнулся дальнобойщик из Санкт-Петербурга. Мужчина, выживший в аварии 30 октября, теперь вынужден выживать прямо посреди строящейся трассы, пишет ForPost.

Авария, в которую на своей фуре попал Александр – так зовут питерского дальнобойщика – несколько дней назад. Грузовик занесло в районе посёлка Зуя, в том месте, где дорога резко уходит вниз и влево. Всё произошло, видимо из-за мокрой дороги: машина улетела на обочину, сзади в неё въехал военный грузовик.

К счастью, в аварии никто не погиб. Однако водитель теперь вынужден ждать подмоги из Северной столицы. Помощь придёт не раньше понедельника – а у мужчины уже сейчас нет даже топлива, чтобы прогреть кабину и не околеть от холода.

На помощь пришли добросердечные крымчане.

«Сидеть ему (водителю – прим.) там очень долго, пока помощь не приедет, отопления у него нет, так как оборвало топливный бак и, соответственно, солярки на автономный отопитель кабины нет, – пояснил пользователь Игорь Колтуненко, проезжавший фуру днём позже. – Может, кто будет проезжать мимо – остановитесь, пожалуйста, дайте ему хоть бутылку воды или газовый баллончик».

Призыв «поможем чем сможем» встретил горячий отклик среди пользователей группы «Автопартнёр Крым», в которой неравнодушный Игорь и опубликовал своё обращение к крымчанам – невиданное дело для современных соцсетей, где чаще можно встретить стёб, чем сочувствие. Сам водитель оставил пострадавшему дальнобойщику 10 литров солярки, но отметил, что этого надолго не хватит.

Буквально в течение часа дальнобойщику из Питера другой добросердечный водитель подвёз суточный армейский сухпай и газ. Пострадавшему нашли автокран, чтобы вытянуть фуру из кювета, помогли оплатить услуги.

«Вечером поеду, горячей еды отвезу. Автор, спасибо, что опубликовал (обращение – прим.)», - поблагодарил пользователь Фальк Эльбрус.

«Мимо ехать не буду, но если кто едет, могу передать газ, баллона три», – подключился пользователь Анатолий Ковалёв.

«Ребята, встретились с Александром. На данный момент очень нужно дизельное топливо для отопления, бросили трубочку в оторвавшийся бак, – сообщила через пару часов пользователь Наталья Юркина. – Ему сидеть там до понедельника. Человечище – сделал всё, чтобы не вынесло на встречку!»

Такое внимание и забота растрогали не только других участников беседы, но и жену водителя, которая тоже нашла и крымскую группу, и диалог, посвящённый бедствиям супруга.

«Огромное спасибо за поддержку моего мужа в сложной ситуации. У него большой безаварийный стаж – и тут такое, – посетовала Ольга Романова. – Он дальнобоит много лет. И он сам в пути часто помогает водителям, попавшим в сложную ситуацию, а в этот раз сам в такой оказался».



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