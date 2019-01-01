Молдова хочет построить трассу из Румынии на Одессу

19:45 01.11.2019   Молдова

В Молдове планируют объявить строительство автомагистрали Унгены-Кишинев-Одесса проектом национального значения. 

Как передает ИА REGNUM, магистраль призвана стать продолжением румынской автомагистрали Тыргу-Муреш — Яссы, проходящей с запада на восток страны.

Молдавские власти и эксперты рассчитывают привлечь на эти цели иностранные инвестиции. «Нам нужны рабочие группы, которые четко определят условия сотрудничества, дорожную карту, кто может подать заявку на разработку ТЭО, каковы реальные условия для следующего шага в поиске финансирования», — заявил директор Института развития и экспертизы проектов (IDEP) Юрий Калестру. Поддержка проекта в Румынии и на Украине, по его словам, уже есть.

Бывший замминистра транспорта Молдавии Андрей Кукулеску заявил, что на западе маршрут «достигает центра Европы и находится в коридоре, в котором заинтересована как Молдавия, так и Румыния и ЕС», и строительство шоссе может дать Молдавии важные экономические преимущества.



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