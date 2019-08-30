В Грузии начинает работу новое следственное ведомство

18:15 01.11.2019   Грузия

С 1 ноября в Грузии будет задействована следственная функция Службы государственного инспектора.

Закон о создании Службы государственного инспектора был принят в 2018 году. Новое ведомство сменило Инспекцию по защите персональных данных, соответственно, оно возьмет на себя часть функций этого ведомства, пишет Грузия.Онлайн.

Также оно будет заниматься расследованием преступлений, связанных с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц. Кроме того, в компетенцию следственного органа входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.

Тайные следственные мероприятия, проведение которых ранее контролировал аппарат Госинспектора, при работе новой службы будет контролировать Верховный суд. Такая мера необходима для того, чтобы избежать конфликта интересов при проведении тайных следственных мероприятий.

На первом этапе офисы Службы государственного инспектора будут функционировать в Тбилиси и Кутаиси. В службе расследований Восточного и Западного отделений в настоящее время работает 16 следователей.

У Службы есть круглосуточная «горячая линия»: 199. Обратиться по номеру могут все заинтересованные лица.

Руководит следственным ведомством Лонда Толорая. До того, как в июне парламент Грузии утвердил ее кандидатуру, Толорая возглавляла департамент мониторинга защиты прав человека и качества расследования министерства внутренних дел.



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