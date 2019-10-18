Подлодка "Князь Владимир" протестировала торпедную стрельбу в Белом море

19:30 01.11.2019   Россия

Атомная подводная лодка проекта 955 "Борей" "Князь Владимир", построенная на Севмаше, успешно выполнила испытательную торпедную стрельбу в полигонах боевой подготовки Северного флота России в Белом море. 

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, пишет sudostroenie.info.
 
Стрельба производилась по судну-мишени из подводного положения. Ее выполнение обеспечили силы Беломорской военно-морской базы.
 
Ранее на АПЛ был произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава"
 
Атомная подводная лодка проекта 955 "Борей": Разработчик проекта — ЦКБ МТ "Рубин".
 
Длина наибольшая — 160 м
Ширина наибольшая — 13,5 м
Осадка средняя — 10 м
Надводное водоизмещение — 14720 т
Подводное водоизмещение — 24000 т  
Надводная скорость — 15 уз
Подводная скорость — 29 уз
Рабочая глубина погружения — 400 м
Предельная глубина погружения — 480 м
Автономность плавания — 90 сут.
Экипаж — 107 чел.
 
Вооружение: 
 
- 6533 мм торпедных аппаратов, 
- торпеды, 
- торпедоракеты, 
- крылатые ракеты, 
- 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава", 
- переносные зенитно-ракетные комплексы.



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