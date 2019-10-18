Атомная подводная лодка проекта 955 "Борей" "Князь Владимир", построенная на Севмаше, успешно выполнила испытательную торпедную стрельбу в полигонах боевой подготовки Северного флота России в Белом море.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, пишет sudostroenie.info.



Стрельба производилась по судну-мишени из подводного положения. Ее выполнение обеспечили силы Беломорской военно-морской базы.



Ранее на АПЛ был произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава"



Атомная подводная лодка проекта 955 "Борей": Разработчик проекта — ЦКБ МТ "Рубин".



Длина наибольшая — 160 м

Ширина наибольшая — 13,5 м

Осадка средняя — 10 м

Надводное водоизмещение — 14720 т

Подводное водоизмещение — 24000 т

Надводная скорость — 15 уз

Подводная скорость — 29 уз

Рабочая глубина погружения — 400 м

Предельная глубина погружения — 480 м

Автономность плавания — 90 сут.

Экипаж — 107 чел.



Вооружение:



- 6533 мм торпедных аппаратов,

- торпеды,

- торпедоракеты,

- крылатые ракеты,

- 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава",

- переносные зенитно-ракетные комплексы.