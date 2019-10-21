Южное главное управление Банка России обнародовало данные по выявленным с начала 2019 года «финансовым пирамидам» и нелегальным страховым брокерам на Юге и Северном Кавказе.

Как сообщила сегодня, 1 ноября, пресс-служба Южного ГУ Банка России, оккупированный Крым оказался в числе регионов, где было выявлено больше всего нелегальных страховых брокеров, пишет Крыминформ.

«Южное ГУ Банка России за девять месяцев текущего года выявило на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 314 организаций с признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке. Больше всего нелегальных страховых брокеров наши специалисты выявили в Республике Крым, Ставропольском крае и Волгоградской области. Также подобная схема характерна для республик Северного Кавказа, и связано это, прежде всего, с низкой доступностью финансовых услуг в этих регионах», – цитирует пресс-служба заместителя начальника Южного ГУ Банка России Аллу Храпунову.

В пресс-службе уточнили, что из 314 организаций с признаками осуществления нелегальной деятельности, 269 – это нелегальные кредиторы, в том числе, псевдо-ломбарды, а также псевдо-лизинговые компании. Также было обнаружено 15 организаций с признаками «финансовой пирамиды», 1 нелегальный форекс-дилер и 16 нелегальных страховых брокеров, которые предлагали платные услуги по оформлению электронного ОСАГО, не имея права на осуществление деятельности субъекта страхового рынка. Кроме того, в регионах Юга и Северного Кавказа получили массовое распространение листовки «анонимных кредиторов» – информация о предоставлении кредитов и займов без указания наименования организации, оказывающей эти услуги. За такими анонимными листовками, как правило, скрываются нелегальные кредиторы и мошенники.

В целом по стране за девять месяцев этого года Банк России выявил более 2,1 тысяч организаций, действовавших на финансовом рынке нелегально. Основной массив – это нелегальные кредиторы. Их в январе-сентябре было выявлено 1,5 тыс, это 73% от общего числа выявленных Банком России нелегалов.