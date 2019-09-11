Феодосийские "Каракурты" достроят под Петербургом
|17:15 01.11.2019
|Феодосия
Все малые ракетные корабли проекта 22800, шифр "Каракурт", заложенные на феодосийском заводе "Море", достроят в Ленобласти.
Об этом Mil.Press FlotProm рассказали два информированных отраслевых источника. По их сведениям, несмотря на время, затраченное на переход, это ускорит достройку и испытания МРК.
По словам одного из собеседников издания, завершение строительства кораблей в Ленобласти упростит как установку и настройку главной энергоустановки, прежде всего дизелей производства ПАО "Звезда", так и последующие испытания МРК.
"ВМФ России в последние годы возвращается к существовавшей в XX веке практике испытаний кораблей в ладожской акватории, - сказал он изданию. - Первые "Каракурты" испытывали в Ладоге и Балтийском море, таким образом процесс испытания кораблей, построенных на "Море", может пройти еще более четко и выверенно".
Другой источник сообщил Mil.Press FlotProm, что производитель высокооборотных дизельных двигателей для "Каракуртов" - петербургский завод "Звезда" - сможет быстрее реагировать на различные этапы пусконаладки и обеспечивать работу дизелей.
В 2016-2017 годах на СЗ "Море", часть производственных мощностей которого использовал ЛСЗ "Пелла", заложили три "Каракурта": "Козельск" (изначально "Шторм"), "Охотск" (изначально "Циклон") и "Вихрь" (пока не переименован).
17 октября первый феодосийский корабль, "Козельск", увели на достройку в Ленинградскую область.
Фото: Пресс-служба завода "Пелла".
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