Все малые ракетные корабли проекта 22800, шифр "Каракурт", заложенные на феодосийском заводе "Море", достроят в Ленобласти.

Об этом Mil.Press FlotProm рассказали два информированных отраслевых источника. По их сведениям, несмотря на время, затраченное на переход, это ускорит достройку и испытания МРК.

По словам одного из собеседников издания, завершение строительства кораблей в Ленобласти упростит как установку и настройку главной энергоустановки, прежде всего дизелей производства ПАО "Звезда", так и последующие испытания МРК.

"ВМФ России в последние годы возвращается к существовавшей в XX веке практике испытаний кораблей в ладожской акватории, - сказал он изданию. - Первые "Каракурты" испытывали в Ладоге и Балтийском море, таким образом процесс испытания кораблей, построенных на "Море", может пройти еще более четко и выверенно".

Другой источник сообщил Mil.Press FlotProm, что производитель высокооборотных дизельных двигателей для "Каракуртов" - петербургский завод "Звезда" - сможет быстрее реагировать на различные этапы пусконаладки и обеспечивать работу дизелей.

В 2016-2017 годах на СЗ "Море", часть производственных мощностей которого использовал ЛСЗ "Пелла", заложили три "Каракурта": "Козельск" (изначально "Шторм"), "Охотск" (изначально "Циклон") и "Вихрь" (пока не переименован).

17 октября первый феодосийский корабль, "Козельск", увели на достройку в Ленинградскую область.

Фото: Пресс-служба завода "Пелла".