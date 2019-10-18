Корвет "Гремящий" получит гиперзвуковое оружие / Фото

18:45 01.11.2019   Россия

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" станет носителем гиперзвуковых ракет "Циркон". 

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время осмотра корвета, пишет FlotProm.

"Циркон" обязательно будет", - цитирует издание слова Владимира Путина. Он произнес их после демонстрации командиром корабля пусковых контейнеров ракет "Калибр". По информации российского издания, министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил высказывание президента. 

Гремящий", головной корвет проекта 20385, заложили на "Северной верфи" в 2012 году, спустили на воду 30 июня 2017 года. В январе 2018 года стартовали швартовные испытания. 

Водоизмещение "Гремящего" – 2200 тонн, длина – 104 метра, ширина – 13 метров. Скорость – до 27 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль. Экипаж – 99 человек. В состав вооружения входит универсальный корабельный стрелковый комплекс (УКСК) с возможностью применения всего семейства ракет "Калибр" и "Оникс", ЗРК "Редут", 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных арткомплекса АК-630М, а также противолодочный комплекс "Пакет". 

Гиперзвуковая ракета "Циркон", по имеющимся данным, разработана в реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). В частности, ее собираются поставить на вооружение многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М "Ясень-М" и фрегатов проекта 22350: на конец 2019 года намечены пуски с борта фрегата "Адмирал Горшков", в 2020 году планируется испытать "Циркон" с борта АПЛ "Казань".


Фото: Mil.Press.



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