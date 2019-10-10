Свободная экономическая зона оккупированного Крыма фактически перестала развиваться

18:30 01.11.2019   Крым

Свободная экономическая зона оккупированного Россией Крыма резко замедлила темпы развития.

СЭЗ Крыма действует с 2015 года и предусматривает ряд налоговых льгот, сообщает РИА «Новый День».

На сегодняшний день СЭЗ, согласно официальным данным, насчитывает около 1300 резидентов, заявивших более 127 млрд рублей инвестиций и обещающих не менее 50 тысяч новых рабочих мест. 

Выглядит впечатляюще, но если вспомнить цифры полуторагодовалой давности, картина меняется: в апреле 2018 года заявлялось, что количество участников свободной экономической зоны Крыма выросло до 1274, общий объем заявленных инвестиций превышает 120 миллиардов рублей, планируется создать более 40 тысяч рабочих мест. 

То есть, за полтора года показатели практически не изменились. 

С реальными вложениями дела обстоят еще хуже: с 2018 года отмечается резкое падение. Если в прошлом году суммарные вложения резидентов зоны в РК составили 37,2 млрд рублей, то в этом – меньше 5 млрд рублей, пишет РАИ «Новости», отмечая: «Специалисты связывают это с отменой пониженного тарифа взносов на страхование с 1 января 2018 года».

Ряд экспертов объясняют замедление темпов развития СЭЗ нерешенностью фундаментальных проблем региона: сложности в земельных отношениях, с банковскими кредитами, административные барьеры.

В октябре Федеральная налоговая служба по оккупированному Крыму заявила, что СЭЗ фактически превращается в оффшорную зону: многие предприниматели используют преференции для собственного обогащения, но никак не для развития экономики полуострова. Оккупационное правительство Крыма с такой оценкой не согласилось. Однако в феврале текущего года Минэкономразвития по итогам совместной с ФНС проверки назвало около четверти резидентов сомнительными, а 50 даже исключили из состава участников СЭЗ.



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