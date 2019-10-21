Росгвардейцы провели учения в Керченском проливе

16:15 01.11.2019   Крым

Бойцы Росгвардии провели командно-штабное учение в акватории Керченского пролива, в ходе которого отработали навыки проведения спецопераций по предотвращению противоправной деятельности. 

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по оккупированным Крыму и Севастополю, передает Крыминформ.

«Основные задачи, поставленные перед участниками учения – налаживание взаимодействия среди подразделений Росгвардии, дислоцированных на территории республики, а также отработка первоочередных действий в ходе подготовки и проведения спецопераций по предотвращению противоправных действий, в том числе на объектах водного транспорта», - говорится в сообщении.

В оккупационном ведомстве отметили, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии получили дополнительные навыки по пресечению противоправных действий условных нарушителей, их попыток совершить нападение и незаконно проникнуть на стратегические объекты. В учении были задействованы силы и средства морской бригады Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны и керченского ОМОН.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии заступили на охрану моста через Керченский пролив. Для обеспечения безопасности транспортного перехода в Крым была создана морская бригада. 



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