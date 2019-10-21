Более 200 тактических учений проведено в течение 2019 учебного года в мотострелковом соединении Южного военного округа, дислоцированном в Волгоградской области.

В указанный период на полигоне Прудбой с мотострелковыми и специальными подразделениями проведено более 2 тысяч занятий по огневой подготовке с практическим выполнением стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских орудий «Мста-С» танков Т-90А, БТР-80, сообщает пресс-служба Минобороны России.

При выполнении поставленных задач широко применялись новейшие средства связи и управления (новые командно-штабные машины, мобильные станции спутниковой связи), специальные средства разведки, современное стрелковое оружие, вооружение и военная техника.

Проведено около 1.5 тысяч практических занятий по вождению боевых машин. Механиками-водителями гусеничной и колесной техники пройдено свыше 500 тыс. км по дорогам с различным покрытием и маршрутам местности. Около половины всех занятий прошли ночью или в условиях ограниченной видимости.

В ходе учений были отработаны вопросы взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими подразделениями и средствами ПВО при ведении общевойскового боя и выполнению специальных задач.

Программа боевой подготовки подразделений выполнена в полном объеме.

По сравнению с прошлым годом интенсивность боевой подготовки подразделений бригады выросла в среднем на 15 %.

Основные усилия командования были направлены на совершенствование боевой выучки личного состава, привитие навыков владения современным вооружением и военной техникой.

