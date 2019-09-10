Контракт по поставку Турции всех элементов систем ПВО С-400 Россия выполнила досрочно.

Об этом заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, пишет Интерфакс.



"Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии в Индии", - сказал Михеев, которого в пятницу цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта".

23 октября Михеев сказал "Интерфаксу", что Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки С-400.



"Мы сейчас обсуждаем уже опцион, финансовую модель, сроки поставок", - сказал Михеев. "На завершающем этапе уже программа локализации", - добавил он, не став раскрывать детали по вопросу о локализации производства по контракту на поставку С-400 Турции.



В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий.



Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400. Турции поставлены все элементы С-400, включая ракеты.



Контракт оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.



По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов для С-400 осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС России в Гатчине под Санкт-Петербургом.



5 сентября в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что С-400 будут развернуты в Турции к весне 2020 года. Шугаев тогда заявил, что турецкие специалисты уже проходят обучение, которое завершится к концу 2019 - началу 2020 года.



ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.



Россия выполняет контракт на поставку С-400 в Китай.



У России есть контракт на поставку Индии пяти полковых комплектов С-400. Поставки в Индию начнутся после 2020 года.