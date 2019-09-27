На Херсонщине началисьмасштабные боевые стрельбы войск ПВО / Видео

17:30 01.11.2019   Украина

В Херсонской обла сти на полигоне "Ягорлык" проходят масштабные боевые стрельбы войск ракетного щита Украины: работают расчеты зенитно-ракетных комплексов Бук М1 и С-300 разных модификация. 

Об этом сообщили в Facebook командования Воздушных сил ВСУ, пишет ЛИГА.Новости.

В учениях принимают участие подразделения из разных регионов Украины, пятикурсники Харьковского нацуниверситета Воздушных сил, ученые и специалисты из "оборонки".

В первый день стрельб произведено более 20 пусков ракет С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронным целям. Все мишени поражены.

Учения продлятся до 4 ноября.



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