ТОВ «СП Рісойл Термінал», яке оперує терміналом із перевалки наливних і зернових вантажів у морському порту «Чорноморськ», в січні-жовтні 2019 року здійснило перевалку 1,766 млн тонн зерна.

Це на 435 тисяч тонн перевищує вантажообіг всього минулого року, повідомляють Порти України з посиланням на прес-службу компанії.

«Поліпшення показників пов'язане з інтенсивною завантаженістю терміналу. Чималу роль відіграла робота вантажної машини Neuero, яка відвантажує до 1000 тонн на годину і може за півтори доби завершити навантаження суден типу Handy», ― сказано у повідомленні.

«Показники зросли ще й завдяки введенню в експлуатацію другої станції вивантаження залізничних вагонів, яка дозволяє одночасно вивантажувати 16 вагонів», ― додала прес-служба.

Risoil S.A. заснована в 2000 році у Женеві (Швейцарія). Основними напрямками діяльності компанії є забезпечення логістики олії, насипних і генеральних вантажів у портах Чорного моря, продаж і виробництво рослинних олій, торгівля зерновими та олійними культурами в контейнерах, зберігання і переробка агропромислових продуктів.

Крім ТОВ «СП Рісойл Термінал» у порту «Чорноморськ», компанія володіє терміналом з перевалки рослинної олії ТОВ «Рісойл Південь» у морському порту «Південний», ТОВ «Морський технічний центр», ПрАТ «Роздільнянський елеватор», ТОВ «Біоіл Універсал Україна» (олієпресовий завод), олійно-екстракційним заводом «Бісер Олива» (Болгарія) та іншими активами.

Risoil у 2018-2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 — червень 2019) збільшила вантажоперевалку порівняно з аналогічним періодом минулого року на 12%, або на 308 тис. тонн — до 2,937 млн тонн. Перевалка зерна склала 1,95 млн тонн, рослинної олії — 986,8 тис. тонн.