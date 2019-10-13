НАТО багато робить у Чорному морі, і ми зробимо ще більше, - помічник Генсека НАТО
|15:15 01.11.2019
Дії Росії на морі і мілітаризація чорноморського регіону є великою загрозою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказав на Львівському безпековому форумі помічник Генерального Секретаря НАТО з публічної дипломатії посол Таджан Ілдем.
"Як ви можете побачити, НАТО багато робить у Чорному морі, і ми зробимо ще більше. З метою протидії російській агресії та безпеки регіону", - заявив він.
Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" розпочав 31 жовтня роботу в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.
У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників з більш ніж 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та ін.
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