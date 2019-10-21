Україна довела, що є міцним та ефективним партнером Альянсу – Генсек НАТО

16:45 01.11.2019   Украина

Під час візиту до України Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг із трибуни Верховної Ради звернувся до українського Парламенту.

Як повідомляє кореспондент Арміяinform, на початку свого виступу Єнс Столтенберг привітав оновлення, що сьогодні відбуваються в Україні. «Новий Президент, новий Парламент, нові можливості», – сказав він і зауважив, що багато хто з присутніх у залі вперше обраний народним депутатом і вперше – в політиці.

Генеральний секретар НАТО зазначив, що сам був членом Парламенту і тому розуміє, «наскільки це складно бути депутатом і, особливо, у дуже важливі часи для цієї країни. І це потрібно для майбутнього країни». За його словами, сьогодні в Україну прибули 29 представників Північноатлантичної Ради та представник Північної Македонії, яка невдовзі стане тридцятим членом Організації. «Таким чином, усі члени Альянсу представлені сьогодні в Києві», – сказав Єнс Столтенберг.

Він підкреслив: «Кожен посол представляє свою власну країну і кожна країна підтримує вас із тим, щоб у майбутньому ви знали – НАТО буде на вашому боці!»

Під час свого виступу Єнс Столтенберг акцентував увагу на військовій агресії Російської Федерації проти України. «Більш як п’ять років тому російські солдати незаконно анексували Крим. Цей акт завдав важкого удару по Україні й підірвав мир і стабільність у всій Європі», – зазначив він та наголосив: «НАТО не сприймає і не буде сприймати незаконну і нелегітимну анексію Криму».

Генеральний секретар закликав Росію «повернути контроль над півостровом Україні й припинити свої дії з дестабілізації на сході України. «Всі члени НАТО з Європи і Північної Америки єдині у своєму засудженні російської поведінки», – підкреслив Єнс Столтенберг.

Він привітав найбільший обмін полоненими з часів анексії Криму між Україною і Росією, який нещодавно відбувся. «Це був крок у правильному напрямі. Разом із зусиллями у «нормандському форматі» це допомагає і повністю впроваджувати Мінські угоди», – додав Єнс Столтенберг.

Також очільник НАТО підкреслив: «Росія несе відповідальність за впровадження цих угод. Вона повинна припинити свою підтримку бойовиків і найманців на сході та повинна вивести свої сили і озброєння з української території. І спостерігачі ОБСЄ повинні отримати повний і безперешкодний доступ до всієї території України». Окрім того, за його словами, «має бути понесена відповідальність за знищення літака рейсу МH17, коли загинули 298 людей».

Генсек Північноатлантичного альянсу привітав прагнення Президента України Володимира Зеленського знайти мирне розв’язання конфлікту на сході країни. «Протягом п’яти років цей конфлікт убивав людей. За цей час загинули понад 13 тис. осіб. Більше мільйона людей покинули свої домівки, інші не мають можливості жити нормальним життям. І цим стражданням потрібно покласти край»,– наголосив Єнс Столтенберг.

Протягом багатьох років НАТО підтримує інституції України – Збройні Сили. Як підкреслив Єнс Столтенберг, останнім часом через комплексний пакет допомоги Альянс допомагає Україні запроваджувати важливі реформи з покращення командування управління Збройними Силами, вдосконалення системи військової освіти, підтримки та заохочення переходу на стандарти НАТО, а також забезпечення стійкої протидії проти вірусних загроз, кібератак, кампаній із дезінформації. «Ми посилили підтримку Військово-Морським Силам України у Чорному морі, через збільшення обміну інформацією, портовими візитами і навчаннями», – наголосив Єнс Столтенберг.

При цьому він підкреслив, що окремі члени Альянсу також надають значну військову підтримку Збройним Силам, демонструючи важливість трансатлантичного зв’язку та партнерства з Україною.

«Але наше партнерство це не дорога з одностороннім рухом»,– наголосив очільник НАТО. За його словами, попри надзвичайно складні обставини вдома, Україна протягом багатьох років довела, що вона є міцним і ефективним партнером НАТО, беручи участь у місіях та операціях Альянсу по всьому світі від тренувальної місії в Афганістані до розгортання військових інженерів у Косово. «Україна також робить свій внесок у сили реагування НАТО та готується робити свій внесок у тренувальні місії в Іраку. Україна допомагає покращити та вдосконалити Євроатлантичну безпеку. І я вам за це вдячний»,– наголосив Єнс Столтенберг.



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