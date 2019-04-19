У форматі третього Львівського Безпекового форуму вперше відбулася молодіжна панельна дискусія за участю студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу есе на безпекові теми.

З декількох десятків учасників конкурсу відбір пройшли 5 кандидатів. Це, зокрема, представник Гаазького центру стратегічних досліджень Яр Батог, Олександр Караєв із Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Анстасія Кондрат із Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, представник НУ «Острозька академія» Віталій Ярмоленко та слухачка університету Потсдама Марія Владимирова, пише armyinform.

Кожен із молодих науковців представив до дискусійного обговорення свій унікальний погляд у різних аспектах безпекових дисциплін, права, економіки, політології тощо. Дискусія була досить запеклою. Адже у одній аудиторії зібрались як прихильники, так і скептики щодо перспективи створення Балто-Чорноморської унії, її існування у контексті сучасних загроз із боку Росії, економіко-політичної доцільності утворення союзу на тлі існування НАТО та ЄС. Окрім того, у форматі обговорення звучали досить цікаві та оригінальні думки з приводу сучасного правового аналізу ситуації навколо анексованого Росією Криму, питань повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Луганщини та реінтеграції їх до складу України, а також юридично-правових колізій у взаємовідносинах ланки Україна-РФ-Євросоюз.

Експерт із національної безпеки та оборони Українського інституту майбутнього полковник Британської Армії у відставці Глен Грант після виступу молодих українських науковців зазначив: Я вже неодноразово казав, що для того, щоби побороти Росію, насправді потрібна група з 20 людей, які будуть думати стратегічно, як це зробити, думати стратегічно в різних напрямках – чи то в політичному плані, чи то в плані оборони. І я би навіть сказав, що ці 5 людей із цієї молодіжної панелі, які виступали, мають бути в цій команді. Мені було дуже цікаво почути коментарі цих студентів щодо реінтеграції Донбасу. І те, як молодий чоловік відважно говорив про те, що ми маємо зробити. Загалом панель включала ці основні ідеї та моменти, які варто обговорювати. Чи занадто вони ліберальні? Так, слово «ліберальний» гарно їх описує. Але гадаю, певний градус лібералізму має бути, і це не є ознакою слабкості думання про безпеку країни.