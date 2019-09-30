Трое чиновников министерства здравоохранения оккупированного Крыма попали в ДТП в Московской области.

Один из них скончался, сообщил в четверг, 30 октября, агентству "Интерфакс-Юг" осведомленный источник.

Предположительно, среди пострадавших может быть один из заместителей министра здравоохранения оккупированного Крыма.

Крымские медики накануне опубликовали в социальных сетях информацию о том, что 29 октября погиб директор ГБУ "Крымский медицинский информационно-аналитический центр" Иван Сагайдак.

"Погиб в ДТП по дороге из аэропорта. Сидел на заднем сиденье, остальное неважно", - сообщил в фейсбуке директор одного из крымских медцентров Рустам Гильмутдинов.

Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию агентству, отметив, что "все будет опубликовано на сайте" оккупационного правительства Крыма.