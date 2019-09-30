Чиновники крымского Минздрава попали в ДТП под Москвой
|15:45 01.11.2019
|Крым
Трое чиновников министерства здравоохранения оккупированного Крыма попали в ДТП в Московской области.
Один из них скончался, сообщил в четверг, 30 октября, агентству "Интерфакс-Юг" осведомленный источник.
Предположительно, среди пострадавших может быть один из заместителей министра здравоохранения оккупированного Крыма.
Крымские медики накануне опубликовали в социальных сетях информацию о том, что 29 октября погиб директор ГБУ "Крымский медицинский информационно-аналитический центр" Иван Сагайдак.
"Погиб в ДТП по дороге из аэропорта. Сидел на заднем сиденье, остальное неважно", - сообщил в фейсбуке директор одного из крымских медцентров Рустам Гильмутдинов.
Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию агентству, отметив, что "все будет опубликовано на сайте" оккупационного правительства Крыма.
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