Новейший корабль противоминной обороны Черноморского флота «Иван Антонов» впервые провел учебную постановку мин в одном из полигонов боевой подготовки в Чёрном море.

Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, пишет Крыминформ.

«В рамках мероприятия экипаж тральщика отработал постановку четырех учебных мин в заданном районе, после чего произвел их условное уничтожение. Учение по постановке мин прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота», - отметили в отделе информобеспечения.

Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь в сентябре 2019 года. Корабль входит в состав соединения охраны водного района Крымской военно-морской базы ЧФ.

Базовый тральщик проекта 12700 «Иван Антонов» построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года. Является представителем нового поколения кораблей противоминной обороны. Корабль имеет на вооружении современные комплексы поиска и обнаружения мин, надводные и подводные автономные противоминные аппараты и предназначен для обнаружения и уничтожения всех типов мин, противоминной защиты баз, прибрежных морских территорий, кораблей флота на переходе морем, а также для постановки минных заграждений и ведения противоминной разведки.