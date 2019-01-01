Российское министерство транспорта сообщило, что предложило Болгарии внедрить на её территории систему «Платон» по взиманию платы за проезд по дорогам грузовых автомобилей.

Об этом сообщают Новости Болгарии.

Российские транспортные чиновники пояснили, что введенная в России система «Платон» с 15 ноября 2015 года принесла доход в сумме 82 млрд. рублей (2.2 млрд. левов).

Болгарская сторона очень заинтересовалась технологией, как из воздуха делать деньги, пишет издание.