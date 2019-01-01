Туреччина звинуватила Францію у спробах створення терористичної держави в Сирії

15:30 01.11.2019   Турция

Туреччина засудила позицію щодо операції "Джерело світу" і звинуватила Париж у спробах створення терористичної держави в Сирії.

Про це йдеться в заяві, зробленій МЗС Туреччини, після того, як парламент Франції засудив проведення Туреччиною операції "Джерело миру", повідомляє Укрінформ.

"Ми рішуче засуджуємо і відкидаємо резолюції, прийняті Сенатом Франції та Національною асамблеєю по операції "Джерело миру". Очевидно, що Франція прийняла ці резолюції після провалу своїх зусиль зі створення терористичної держави в Сирії", - йдеться в заяві.

МЗС Туреччини розкритикував ставлення Франції до сирійських гілок Робітничої партії Курдистану (PKK) - Партії демократичного союзу і Курдських загонів народної самооборони (PYD/YPG).

"Роблячи подібні кроки, парламент Франції і уряд Франції, яка підтримує ці резолюції, ще раз заявили світові, що вони стоять разом з PYD/YPG, сирійськими гілками PKK, яка визнана ЄС терористичною організацією. Для нас не дивно ставлення парламенту цієї країни, де терористів приймають на найвищому рівні в Єлисейському палаці", - наголошується в заяві.

Анкара закликала Париж проявити солідарність з Туреччиною в боротьбі з тероризмом.

"Ми вкотре закликаємо парламент і уряд Франції стати у боротьбі з тероризмом на бік свого союзника по НАТО і європейського співтовариства, а не з терористами, і проявити солідарність з Туреччиною", - закликали в МЗС Туреччини.

Як повідомлялося, Національні збори Франції в середу схвалив резолюцію, яка засудила проведення Туреччиною операції «Джерело миру» на північному сході Сирії і висловили підтримку PYD/YPG. Крім того, минулого тижня Верхня палата парламенту Франції - Сенат затвердив проект резолюції, якою запропонував підтримувати європейські або міжнародні ініціативи щодо припинення турецької військової операції.



Ще на цю тему:

20:11 16.03.2017
Главы МИД Турции и Франции обсудили борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии
16:08 23.12.2016
Анкара предупреждает о риске нарушения прав человека во Франции
09:41 26.11.2015
Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Франции
17:28 02.06.2015
Министр иностранных дел Турции отправится во Францию обсудить борьбу с террористами
09:31 23.06.2014
Премьер Турции и президент Франции обсудили экспорт азербайджанского газа в Европу
18:45 31.01.2014
Франция ослабит визовые ограничения для турецких бизнесменов
12:22 31.01.2014
Франция готова возобновить взаимоотношения с Турцией
15:57 27.01.2014
Президент Франции находится с официальным визитом в Турции
09:58 23.01.2014
Турцию посетит президент Франции – впервые за 22 года
17:15 07.11.2013
Президент Франции посетит Турцию в 2014 году
08:10 14.02.2013
В Париже пройдёт встреча МИД Франции и Турции
08:10 09.07.2012
Анкара отменяет все санкции в отношении Парижа
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
08:15 30.10.2019
В Каспийском море взорвался катер компании SOCAR: есть погибшие / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
09:30 30.10.2019
К приезду Шойгу командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений российской военной базы в Армении
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
12:00 01.11.2019
МО Болгарии объявило тендер на модификацию танкодесантного корабля в минный заградитель
21:10 30.10.2019
Болгарія відмовила у візі військовому аташе РФ після скандалу з дипломатом-шпигуном
19:30 30.10.2019
Россия доставила ракетный комплекс С-400 в Сербию через Болгарию
Всі новини країни
Греция Греция
18:45 31.10.2019
Грецію визнали винною у порушенні прав людини через уроки релігії
11:45 31.10.2019
Греция получила десять предложение по продаже акций Афинского аэропорта
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:45 01.11.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии учились бороться с террористами
15:00 30.10.2019
SkyUp запустил новый рейс в Грузию из аэропорта Харьков
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 31.10.2019
Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
17:00 30.10.2019
У Молдові заарештували понад $3 млн олігарха-втікача Плахотнюка
17:41 29.10.2019
Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
Всі новини країни
Россия Россия
16:00 01.11.2019
В России придумали, как избавиться от аварийных самолетов Superjet-100
15:00 01.11.2019
Индонезия откажется от российских Су-35 в пользу F-16
14:40 01.11.2019
Сводные подразделения России и Египта "уничтожили" вертолеты условного противника на учениях под Каиром
13:20 01.11.2019
Отсутствие перспектив развития заставило одну из крупнейших компаний Финляндии уйти из России
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 31.10.2019
Румунія вп'яте змушена буде подавати кандидата в Єврокомісію
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
Всі новини країни
Турция Турция
15:30 01.11.2019
Туреччина звинуватила Францію у спробах створення терористичної держави в Сирії
13:40 01.11.2019
У Туреччині археологи знайшли храм віком більше 11 тисяч років / Фото
12:40 01.11.2019
Турция выступает за мир в Черноморском регионе
09:30 01.11.2019
Турция завершила ходовые испытания краболова "Зенит" для российских заказчиков / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
17:15 01.11.2019
Феодосийские "Каракурты" достроят под Петербургом
17:00 01.11.2019
«Рісойл Термінал» перевершив обсяг перевалки всього минулого року на 435 тис тонн
17:00 01.11.2019
23 літаки із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 31 жовтня
16:45 01.11.2019
Україна довела, що є міцним та ефективним партнером Альянсу – Генсек НАТО
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд