С 1 ноября в России вступила в силу большая часть положений закона об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования российского сегмента интернета – так называемого закона о "суверенном Рунете".

Об этом сообщает Радио Свобода.

Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленное Роскомнадзором на безвозмездной основе оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе Рунета позволит ведомству осуществлять централизованное управление сетью. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Перечень угроз государство пока не утвердило.

Ряд пунктов закона, в том числе положение о национальной доменной зоне и криптографической защите, начнут действовать с января 2021 года.

Согласно данным национальной программы "Цифровая экономика", расходы на реализацию закона должны составить более 30 миллиардов рублей. По мнению некоторых провайдеров, анализировать весь проходящий трафик не по карману сейчас никому и окончательная стоимость проекта будет "космической".

Критики закона опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете.

Накануне международная организация "Репортеры без границ" выступила с заявлением, осуждающим закон о "суверенном Рунете".

"Этот закон доказывает, что российские власти готовы установить политический контроль над всей сетевой инфраструктурой, чтобы в случае необходимости перекрыть поток цифровой информации. Даже если новые требования могут быть не в полной мере осуществимы, они показывают, насколько велика угроза свободе Интернета в России", – заявил Кристиан Мир, исполнительный директор филиала “Репортеры без границ” в Германии.

Закон о "суверенном Рунете" был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая. Его авторы заявляли, что он был подготовлен "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

Весной в нескольких городах России прошли акции за свободу интернета.