В России придумали, как избавиться от аварийных самолетов Superjet-100

16:00 01.11.2019   Россия

Глава Внешэкономбанка.РФ Игорь Шувалов заявил, что госкорпорация купит за 3,8 млрд долларов у «Гражданских самолетов Сухого» 100 лайнеров Superjet-100 для передачи их в лизинг «Аэрофлоту». 

Об этом пишет ghall.com со ссылкой на газету «Коммерсантъ». 

«Сделка сложная, требует и капитала для ВЭБа, и ликвидности» […] Мы сегодня представили различные варианты финансирования, это включает определенные гарантии со стороны правительства либо задействование других механизмов», — сказал Шувалов. 

Издание добавляет, что в настоящее время в парке «Аэрофлота» 49 самолетов SSJ 100. О лизинге еще 100 бортов объявлено в сентябре 2018 года, но на данный момент совет директоров авиакомпании одобрил финансовую аренду только пяти судов. 

Эксперты предполагают, что SSJ 100 могут быть использованы для региональных хабов «Аэрофлота» в Новосибирске, Екатеринбурге, Сочи и в международном хабе в Красноярске, которые компания планирует открыть к 2023 году. 

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс Москва — Мурманск, в самолет ударила молния, после чего он экстренно вернулся в Шереметьево. В результате жесткого приземления борт загорелся, 41 человек погиб. После ЧП многие специалисты заговорили о несовершенстве конструкции самолета этой модели и небезопасности его эксплуатации, а заграничные покупатели машины стали срывать сделки.



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