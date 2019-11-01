1 ноября 2019 года учебно-парусное судно "Паллада" первым из трех барков Росрыболовства выходит в кругосветное плавание.

Об этом сообщает пресс-служба "Росрыболовства", пишет sudostroenie.info.



Уникальная экспедиция приурочена к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Плавание "Паллады" займет 222 дня и пройдет по маршруту: Владивосток - Апиа - Папеэте - Вальпараисо - Ушуайа - Кейптаун - Порт-Луи - Сингапур - Муара - Нагасаки - Владивосток.



Компанию в экспедии "Палладе составят барки "Седов" и "Крузенштерн". И если первые два совершат полноценную "кругосветку", то последнему уготован трансатлантический переход.

Фото: Росрыболовство.