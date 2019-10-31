Глаком ВВС Индонезии Юю Сутисна (Yuyu Sutisna) заявил о планах приобретения в следующем году двух эскадрилий истребителей Lockheed Martin F-16 Block 72.

О точном количестве самолётов пока неизвестно, пишет ghall.com со ссылкой на Телеграмм-канал «Авиадиспетчер»..

Сутисна также заявил, что Индонезия все еще планирует закупать Су-35 у России, но целесообразность покупки истребителей у России ставится под сомнение, учитывая заинтересованность в F-16.

«Мы купим две эскадрильи истребителей в рамках нашего стратегического плана на 2020–2024 годы. Мы нацелены на приобретение Block 72 Viper», – заявил Юю агентству новостей Antara во время визита в Риау (Riau).

Индонезия купила F-16 Block 15 в начале 90х годов и модернизировала их до стандарта Block 25.

На вооружении ВВС Индонезии по-прежнему стоят около 39 истребителей F-16, находящиеся на на авиабазах Россмин Нурджадин (Roesmin Nurjadin Air Base) в Пеканбару, Риау (Pekanbaru, Riau) и на авиабазе Ишвахуди (Iswahjudi Air Base) в Мадиуне, Восточная Ява (Madiun, East Java). Модернизированный F-16V Block 72 был представлен корпорацией Lockheed Martin на авиашоу в Сингапуре в 2012 году. Он является новейшей версией, отвечающей самым современным требования, истребителя, производящегося с конца 70-х годов.