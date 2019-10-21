Впервые сводные подразделения переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С» России и Египта условно уничтожили вертолёты огневой поддержки сухопутный войск противника на совместных учениях «СТРЕЛА ДРУЖБЫ-2019».

Перед началом учения военнослужащие двух стран в течении пяти дней проводили слаживания от отделения до взвода, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По легенде учения танковые подразделения египетской группировки совершают марш в указанный район для проведения контратаки и восстановление положения по переднему краю. По данным разведки вертолёты условного противники должны атаковать наземную группировку с фланга. Для их уничтожения одно из подразделений назначено для действия из засады, для чего совершит марш в указанный район. Другие продолжат обеспечивать прикрытие от ударов с воздуха танкистов на марше при проведении контратаки.

«В составе танкового подразделения задействован сводный взвод ПЗРК «Игла-С». Задачи по прикрытию от ударов с воздуха отрабатывают стрелки-зенитчики, размещённые на пикапах высокой проходимости», - сказал командир зенитного дивизиона подполковник Роман Депелян.

На учениях будут задействованы самолёты и вертолёты египетских военно-воздушных сил. Имитацию танкового подразделения выполняют военнослужащие египетских сухопутных войск на боевых машинах пехоты БМП-2 на российского производства.

Для приближения обстановки максимально к боевой будут задействованы египетские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые обозначат условно зараженный участок местности, а также выполняют маскировку передислокации войск, позиционных и стартовых позиции ЗРК.

Совместные учения войск ПВО России и Египта «Стрела Дружбы-2019» проводятся впервые и проходят на территории учебного тактического центра ПВО Арабской Республики Египет с 26 октября по 7 ноября на севере Африканского континента.

Совместные учения организованы в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2019 год и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

В совместных учениях от Министерства обороны Российской Федерации принимают участие более 100 военнослужащих Южного военного округа, в том числе и военнослужащие из оккупированного Крыма.