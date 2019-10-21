Сводные подразделения России и Египта "уничтожили" вертолеты условного противника на учениях под Каиром

14:40 01.11.2019   Россия

Впервые сводные подразделения переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С» России и Египта условно уничтожили вертолёты огневой поддержки сухопутный войск противника на совместных учениях «СТРЕЛА ДРУЖБЫ-2019».

Перед началом учения военнослужащие двух стран в течении пяти дней проводили слаживания от отделения до взвода, сообщает пресс-служба Минобороны России. 

По легенде учения танковые подразделения египетской группировки совершают марш в указанный район для проведения контратаки и восстановление положения  по переднему краю. По данным разведки вертолёты условного противники должны атаковать наземную группировку с фланга. Для их уничтожения одно из подразделений назначено для действия из засады, для чего совершит марш в указанный район. Другие продолжат обеспечивать прикрытие от ударов с воздуха танкистов на марше  при проведении контратаки.

«В составе танкового подразделения задействован сводный взвод ПЗРК «Игла-С». Задачи по прикрытию от ударов с воздуха отрабатывают стрелки-зенитчики, размещённые на пикапах высокой проходимости», - сказал командир зенитного дивизиона подполковник Роман Депелян.

На учениях будут задействованы самолёты и вертолёты египетских военно-воздушных сил. Имитацию танкового подразделения выполняют военнослужащие египетских сухопутных войск на боевых машинах пехоты БМП-2 на российского производства.

Для приближения обстановки максимально к боевой будут задействованы египетские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые обозначат условно зараженный участок местности, а также выполняют маскировку передислокации войск, позиционных и стартовых позиции ЗРК.

Совместные учения войск ПВО России и Египта «Стрела Дружбы-2019» проводятся впервые и проходят на территории учебного тактического центра ПВО Арабской Республики Египет с 26 октября по 7 ноября на севере Африканского континента.

Совместные учения организованы в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2019 год и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

В совместных учениях от Министерства обороны Российской Федерации принимают участие более 100 военнослужащих Южного военного округа, в том числе и военнослужащие из оккупированного Крыма.



Ще на цю тему:

10:45 01.11.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии учились бороться с террористами
09:00 01.11.2019
ЮВО: Российско-египетские зенитные расчеты учились заряжать комплексы «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э»
18:00 30.10.2019
ЮВО: Расчеты комплексов С-400 учились отражать атаки стратегических бомбардировщиков противника
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
16:30 30.10.2019
ЮВО: В 2019 учебном году интенсивность боевой подготовки танкистов выросла на треть по сравнению с прошлым годом
14:45 30.10.2019
Росія провела чергові ракетні випробування / Відео
12:40 30.10.2019
ЮВО: Ударные вертолеты отработали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа в ночных условиях
08:45 30.10.2019
Расчеты ЗРК «Бук-М2Э» России и Египта провели совместные тренировки на учении войск ПВО
21:00 28.10.2019
На Каспийской флотилии РФ завершена итоговая проверка
15:45 28.10.2019
ЮВО: На совместных международных учениях созданы сводные боевые расчеты ЗРК России и Египта
15:15 28.10.2019
ЮВО: Ударные вертолеты отработали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа в ночных условиях
13:30 28.10.2019
Зенитчики Каспийской флотилии отразили удары средств воздушного нападения условного противника
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
08:15 30.10.2019
В Каспийском море взорвался катер компании SOCAR: есть погибшие / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
09:30 30.10.2019
К приезду Шойгу командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений российской военной базы в Армении
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
12:00 01.11.2019
МО Болгарии объявило тендер на модификацию танкодесантного корабля в минный заградитель
21:10 30.10.2019
Болгарія відмовила у візі військовому аташе РФ після скандалу з дипломатом-шпигуном
19:30 30.10.2019
Россия доставила ракетный комплекс С-400 в Сербию через Болгарию
Всі новини країни
Греция Греция
18:45 31.10.2019
Грецію визнали винною у порушенні прав людини через уроки релігії
11:45 31.10.2019
Греция получила десять предложение по продаже акций Афинского аэропорта
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:45 01.11.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии учились бороться с террористами
15:00 30.10.2019
SkyUp запустил новый рейс в Грузию из аэропорта Харьков
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 31.10.2019
Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
17:00 30.10.2019
У Молдові заарештували понад $3 млн олігарха-втікача Плахотнюка
17:41 29.10.2019
Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
Всі новини країни
Россия Россия
16:00 01.11.2019
В России придумали, как избавиться от аварийных самолетов Superjet-100
15:00 01.11.2019
Индонезия откажется от российских Су-35 в пользу F-16
14:40 01.11.2019
Сводные подразделения России и Египта "уничтожили" вертолеты условного противника на учениях под Каиром
13:20 01.11.2019
Отсутствие перспектив развития заставило одну из крупнейших компаний Финляндии уйти из России
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 31.10.2019
Румунія вп'яте змушена буде подавати кандидата в Єврокомісію
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
Всі новини країни
Турция Турция
15:30 01.11.2019
Туреччина звинуватила Францію у спробах створення терористичної держави в Сирії
13:40 01.11.2019
У Туреччині археологи знайшли храм віком більше 11 тисяч років / Фото
12:40 01.11.2019
Турция выступает за мир в Черноморском регионе
09:30 01.11.2019
Турция завершила ходовые испытания краболова "Зенит" для российских заказчиков / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
17:15 01.11.2019
Феодосийские "Каракурты" достроят под Петербургом
17:00 01.11.2019
«Рісойл Термінал» перевершив обсяг перевалки всього минулого року на 435 тис тонн
17:00 01.11.2019
23 літаки із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 31 жовтня
16:45 01.11.2019
Україна довела, що є міцним та ефективним партнером Альянсу – Генсек НАТО
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд