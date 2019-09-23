Сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму задержали гражданина Украины, которому запрещен въезд в Россию.

Украинец пытался попасть в Крым под другой фамилией, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России, пишет Крыминформ.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в автомобильном пункте пропуска «Армянск», выявлен гражданин Украины, 1985 года рождения, который обманом пытался проехать на полуостров, - рассказали в пресс-службе. - С целью пересечения государственной границы мужчина умышленно изменил свои установочные данные, обратившись для этого в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт».

В ведомстве уточнили, что въезд украинцу в Россию запрещен до сентября 2020 года УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В настоящее время Пограничным управлением в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ (пересечение государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен)», - добавили в пресс-службе.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.