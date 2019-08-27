Сроки рассмотрения доказательств по делу о скифском золоте сдвинулись из-за того, что украинская сторона подала ходатайство об отводе судьи.

Об этом сообщила ТАСС генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

В середине июля 2019 года суд попросил представителей крымских музеев и украинской стороны предоставить в течение двух месяцев доказательства, чтобы определить, "у кого более веские права". Предполагается, что окончательное решение будет вынесено в конце 2019 года - начале 2020 года.

"Украинская сторона подала отвод судье. Срок рассмотрения [доказательств] еще перенесен", - сказала Умрихина.

Она уточнила, что все документы переданы адвокатам, дополнительных запросов музеи не получали. Срок рассмотрения собранных доказательств пока не назначен.

Украина ранее потребовала отвода голландского судьи, рассматривающего дело о скифском золоте: по данным украинской стороны, председательствующий судья Д. Оранье с 2007 года "в течение нескольких лет представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" в "деле ЮКОСа", по сути, защищал интересы российской стороны". В этот период он тесно работал с двумя другими представлявшими интересы РФ адвокатами - Робом Мейером и Мариэль Коппенол-Лафорс. Эти же адвокаты в настоящее время защищают интересы крымских музеев в деле о скифском золоте. Решение о том, удовлетворять ли ходатайство, будет принято 1 ноября.