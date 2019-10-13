В Крыму уже не боятся усиления НАТО в Черном море

14:00 01.11.2019   Крым

Возможное увеличение присутствия НАТО в Черном море не скажется на безопасности аннексированного полуострова, поскольку у России достаточно сил, чтобы контролировать "свои границы и обеспечить безопасность прибрежных регионов"

Так считают опрошенные ТАСС политики и военные эксперты.

Накануне на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем.

"Безусловно, Российская Федерация отреагирует на это [наращивание группировки НАТО], - уверен спикер Госсовета оккупированного Крыма Владимир Константинов. - Для крымчан совершенно все безопасно. [До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году] мы жили в гораздо худшей среде - совершенно не защищены были. Теперь находимся под надежной защитой."

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко отметил, что угроза от действий НАТО "больше моральная". "Любой визит натовских военнослужащих всегда сопровождается соответствующей информацией европейских структур, украинские политики тоже очень любят комментировать, что "что-то начнется". Но надо понимать, что никакая страна в мире не будет здесь провоцировать Россию, иначе это чревато последствиями - и все это понимают. А вот поиграть мускулами, показать присутствие, как всегда делает НАТО, - это да", - сказал Козенко.

По его словам, реальная угроза прихода НАТО в Крым была до 2014 года, когда полуостров был в составе Украины, после аннексии полуострова Россией таких опасений нет. При этом, уверен собеседник, НАТО "надо держать на дальнем расстоянии, понимать, что происходит, понимать намерения и быть на шаг впереди".

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что "Черное море должно оставаться зоной мира, разрядки международной напряженности".

Как отметил член Совета Федерации от Севастополя Валерий Куликов, до 2017 года занимавший пост командующего Черноморским флотом, НАТО "вероятно, никак не может смириться с тем, что не их инфраструктура развернута в Севастополе и Крыму", ведь полуостров имеет стратегическое положение, а условия базирования кораблей в Севастополе "безусловно, являются лучшими в регионе".

Россия в состоянии пресечь притязания НАТО на контроль над всей акваторией Черного моря, уверены собеседники издания. "Что бы там ни было, наши вооруженные силы обеспечат безопасность Крыма и южных границ России, ни у кого не должно быть сомнений", - заявил первый зампредседателя Государственного совета оккупированного Крыма, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ефим Фикс.

Председатель совета высших офицеров (генералов и адмиралов) города Севастополя, генерал-майор Василий Казаченко отметил, что "Россия никогда не относилась безразлично к тому, что творится вокруг ее границ".

"Присутствие кораблей НАТО в Черном море - это их дело. А мы всегда готовы ответить адекватно на то или иное поведение этой морской группировки, и ответ будет достойным - в интересах безопасности России. У нас достаточно сил и средств, чтобы отстоять свои интересы в Черном море", - уточнил собеседник.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков добавил, что в ответ на усиление группировки НАТО "ответ один - усиление обороноспособности РФ". Например, добавил он, на Крымском полуострове планируется разместить новую авиадивизию. "Крымчане должны понимать, что защищены. Принимать во внимание, но не сильно беспокоиться", - подчеркнул он.



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