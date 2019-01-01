У Туреччині археологи знайшли храм віком більше 11 тисяч років / Фото

13:40 01.11.2019   Турция

Унікальний храм, вік якого більше 11 тисяч років, був знайдений на сході Туреччини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Аrkeolojik Нaber.

«Храм віком 11300 років був знайдений у Бонджуклу Тарла в районі Даргечіт у Мардіні. Він по структурі нагадує Ґьобеклітепе, найстаріших храмовий комплекс у світі», - повідомили археологи.

Храм був побудований з невеликих каменів та обпалених глиняних плит.

У храмі було розміщено чотири стелли, на яких немає зображень. Одна зі знайдених стелл була зламана, три інші вдалося відкопати у первозданному вигляді. Площа храму складає 80 квадратних метрів.

Як відомо, храмовий комплекс Гьобеклітепе був відкритий у 1963 році. Ця знахідка фактично переписала історію людства, зробивши її довшою на кілька тисячоліть. Гьобеклітепе минулого року був оголошений офіційним об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Фото з сайту Укрінформ.



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