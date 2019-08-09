Отсутствие перспектив развития заставило одну из крупнейших компаний Финляндии уйти из России

13:20 01.11.2019   Россия

Финский энергоконцерн Neste, работавший в России с 1990 года, продал свой розничный топливный бизнес. 

Новым владельцем сети из 75 АЗС в Северо-Западном федеральном округе, а также терминала для хранения светлых нефтепродуктов близ Санкт-Петербурга стала «Татнефть».

Cделка, одобренная Федеральной антимонопольной службой, была закрыта 31 октября, сообщает  finanz.ru со ссылкой на пресс-службу Neste.

Глава Neste Питер Ванакер объяснял в июле, что продажа российского розничного топливного бизнеса позволит компании сосредоточиться на «стратегических приоритетах», в числе которых - стать «мировым лидером в области решений по возобновляемым источникам энергии и экономике замкнутого цикла».

Neste, входящая в топ-3 крупнейших компаний Финляндии с годовой выручкой 14,7 млрд евро, намерена сосредоточиться на развитии бизнеса на родине и в странах Балтии, где у компании более тысячи АЗС и есть планы по поставкам возобновляемого дизельного топлива с собственных нефтеперерабатывающих заводов.

По условиям сделки АЗС продолжат работать под брендом Neste в течение ближайших пяти лет.

«Neste, видимо, перестала видеть перспективы развития на российском рынке, - сказал РБК вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов. «А «Татнефть» получила возможность расширения сбыта бензина собственного производства», - добавил он.

Сумма сделки, по оценке Фаттахова, может составить около 11 млрд рублей. Каждая АЗС обойдется в Татнефти примерно в 150 млн рублей.

Neste пришла в Россию за год до развала Советского союза, учредив в 1990 году СП «Петро Сервис», которое со временем было переименовано в ООО «Несте Санкт-Петербург». За годы существования компании концерн Neste инвестировал в свой бизнес в Северо-Западном регионе России более 200 млн евро, говорится на сайте Neste.



Ще на цю тему:

19:00 28.10.2019
Прибыль Новороссийского комбината хлебопродуктов за I полугодие упала в 3,4 раза
20:30 10.10.2019
Акции крупнейшего девелопера жилья в РФ обвалились
20:10 08.10.2019
Каждая пятая строительная компания в России находится на грани банкротства
21:30 26.09.2019
Ротенберг продаст «Газпрому» его же подрядчика за рекордную сумму
16:20 09.08.2019
Акции российского алюминиевого гиганта резко падают
17:45 22.07.2019
Western Union ограничила сумму переводов из России за рубеж
20:20 04.07.2019
Россияне массово продают малый бизнес
08:30 06.06.2019
Россия и Китай обещают форсировать переход на расчеты в нацвалютах
06:46 28.11.2018
Больше половины российских топ-менеджеров признали негативное влияние санкций на бизнес
14:59 25.09.2018
Немецкая управляющая компания ECE свернула бизнес в России
10:11 16.03.2018
Богатейшие россияне при Путине стали богаче на $30 млрд
19:00 21.02.2017
Россия изучает опыт Азербайджана в ограничении наличных операций
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
08:15 30.10.2019
В Каспийском море взорвался катер компании SOCAR: есть погибшие / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
09:30 30.10.2019
К приезду Шойгу командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений российской военной базы в Армении
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
12:00 01.11.2019
МО Болгарии объявило тендер на модификацию танкодесантного корабля в минный заградитель
21:10 30.10.2019
Болгарія відмовила у візі військовому аташе РФ після скандалу з дипломатом-шпигуном
19:30 30.10.2019
Россия доставила ракетный комплекс С-400 в Сербию через Болгарию
Всі новини країни
Греция Греция
18:45 31.10.2019
Грецію визнали винною у порушенні прав людини через уроки релігії
11:45 31.10.2019
Греция получила десять предложение по продаже акций Афинского аэропорта
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:45 01.11.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии учились бороться с террористами
15:00 30.10.2019
SkyUp запустил новый рейс в Грузию из аэропорта Харьков
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 31.10.2019
Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
17:00 30.10.2019
У Молдові заарештували понад $3 млн олігарха-втікача Плахотнюка
17:41 29.10.2019
Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
Всі новини країни
Россия Россия
16:00 01.11.2019
В России придумали, как избавиться от аварийных самолетов Superjet-100
15:00 01.11.2019
Индонезия откажется от российских Су-35 в пользу F-16
14:40 01.11.2019
Сводные подразделения России и Египта "уничтожили" вертолеты условного противника на учениях под Каиром
13:20 01.11.2019
Отсутствие перспектив развития заставило одну из крупнейших компаний Финляндии уйти из России
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 31.10.2019
Румунія вп'яте змушена буде подавати кандидата в Єврокомісію
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
Всі новини країни
Турция Турция
15:30 01.11.2019
Туреччина звинуватила Францію у спробах створення терористичної держави в Сирії
13:40 01.11.2019
У Туреччині археологи знайшли храм віком більше 11 тисяч років / Фото
12:40 01.11.2019
Турция выступает за мир в Черноморском регионе
09:30 01.11.2019
Турция завершила ходовые испытания краболова "Зенит" для российских заказчиков / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
17:15 01.11.2019
Феодосийские "Каракурты" достроят под Петербургом
17:00 01.11.2019
«Рісойл Термінал» перевершив обсяг перевалки всього минулого року на 435 тис тонн
17:00 01.11.2019
23 літаки із 8 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 31 жовтня
16:45 01.11.2019
Україна довела, що є міцним та ефективним партнером Альянсу – Генсек НАТО
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд