Отсутствие перспектив развития заставило одну из крупнейших компаний Финляндии уйти из России
|13:20 01.11.2019
|Россия
Финский энергоконцерн Neste, работавший в России с 1990 года, продал свой розничный топливный бизнес.
Новым владельцем сети из 75 АЗС в Северо-Западном федеральном округе, а также терминала для хранения светлых нефтепродуктов близ Санкт-Петербурга стала «Татнефть».
Cделка, одобренная Федеральной антимонопольной службой, была закрыта 31 октября, сообщает finanz.ru со ссылкой на пресс-службу Neste.
Глава Neste Питер Ванакер объяснял в июле, что продажа российского розничного топливного бизнеса позволит компании сосредоточиться на «стратегических приоритетах», в числе которых - стать «мировым лидером в области решений по возобновляемым источникам энергии и экономике замкнутого цикла».
Neste, входящая в топ-3 крупнейших компаний Финляндии с годовой выручкой 14,7 млрд евро, намерена сосредоточиться на развитии бизнеса на родине и в странах Балтии, где у компании более тысячи АЗС и есть планы по поставкам возобновляемого дизельного топлива с собственных нефтеперерабатывающих заводов.
По условиям сделки АЗС продолжат работать под брендом Neste в течение ближайших пяти лет.
«Neste, видимо, перестала видеть перспективы развития на российском рынке, - сказал РБК вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов. «А «Татнефть» получила возможность расширения сбыта бензина собственного производства», - добавил он.
Сумма сделки, по оценке Фаттахова, может составить около 11 млрд рублей. Каждая АЗС обойдется в Татнефти примерно в 150 млн рублей.
Neste пришла в Россию за год до развала Советского союза, учредив в 1990 году СП «Петро Сервис», которое со временем было переименовано в ООО «Несте Санкт-Петербург». За годы существования компании концерн Neste инвестировал в свой бизнес в Северо-Западном регионе России более 200 млн евро, говорится на сайте Neste.
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