Часть портовой инфраструктуры Севастополя передали российскому "Океанприбору"
|13:00 01.11.2019
|Севастополь
Оккупационное правительство Севастополя передало АО "Концерн "Океанприбор" в аренду на 49 лет часть инфраструктуры Севастопольского морского порта.
Соответствующее постановление городские оккупационные власти приняли на заседании в четверг, 31 октября, пишет РИА Новости.
"Концерну поручено обратиться в Севастополь для получения соответствующих объектов портовой инфраструктуры в аренду без торгов", - сказал директор департамента по имущественным и земельным отношениям Максим Левашов. Чиновник отметил, что решение о передаче в аренду площадок порта связано с вопросами безопасности.
По его словам, президентом РФ в рамках программы вооружения на 2018-2027 годы определены задачи по оснащению боевых кораблей и подводных лодок соединений ВМФ современными гидроакустическими системами и комплексами.
Решением правительства РФ АО "Концерн "Океанприбор" определено единственным исполнителем по изготовлению гидроакустических систем и комплексов.
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