Оккупационное правительство Севастополя передало АО "Концерн "Океанприбор" в аренду на 49 лет часть инфраструктуры Севастопольского морского порта.

Соответствующее постановление городские оккупационные власти приняли на заседании в четверг, 31 октября, пишет РИА Новости.

"Концерну поручено обратиться в Севастополь для получения соответствующих объектов портовой инфраструктуры в аренду без торгов", - сказал директор департамента по имущественным и земельным отношениям Максим Левашов. Чиновник отметил, что решение о передаче в аренду площадок порта связано с вопросами безопасности.

По его словам, президентом РФ в рамках программы вооружения на 2018-2027 годы определены задачи по оснащению боевых кораблей и подводных лодок соединений ВМФ современными гидроакустическими системами и комплексами.

Решением правительства РФ АО "Концерн "Океанприбор" определено единственным исполнителем по изготовлению гидроакустических систем и комплексов.