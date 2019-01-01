Турция выступает за мир в Черноморском регионе

12:40 01.11.2019   Турция

Турция выступает за мир в Черноморском регионе и ожидает вклада Грузии в этом направлении. 

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, пишет Анадолу.

Президент Эрдоган выразил сожаление в связи с некоторым снижением уровня стратегического сотрудничества между Анкарой и Тбилиси.

«По итогам сегодняшних переговоров главам МИД двух стран дано поручение о подготовке заседания Совета сотрудничества высшего уровня», - сообщил турецкий лидер.

По его словам, Турция и Грузия развивают связи во всех сферах: от торговли до туризма, от энергетики до обороны.

«Стратегическое партнерство Турции и Грузии значимо не только для наших стран, но и сопряжено с позитивными результатами для всего региона», - констатировал Эрдоган. 

В качестве примера турецкий лидер привел успешные совместные проекты, реализованные Турцией, Грузией и Азербайджаном в энергетической и транспортной сферах. «Эти начинания позволили нам сформировать пояс стабильность между Кавказом и Анатолией», - подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган отметил также заинтересованность в увеличении товарооборота с Грузией с нынешних 1,5 до 3 миллиардов долларов в год.



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