Южный машиностроительный завод имени Макарова (Южмаш) договорился о производстве ракетных деталей с американской аэрокосмической компанией Firefly Aerospace на сумму около 15 млн долларов.

Как сообщает ЦТС, об этом проинформировал руководитель аналитического центра "Ейдос" Виктор Таран в Facebook.

"Маленькая победа случилась буквально неделю назад, когда американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace, сотрудничающая с NASA и ВВС США, сделала заказ "Южмашу" на серийное производство ракетных деталей, среди которых 100 камер сгораний, 500 штук агрегатов автоматики и 40 турбонасосов. По предварительным данным, с учетом объемов, специалисты "Южмаша" оценивают сделку в $15 млн. И такое сотрудничество стало возможным, благодаря принятому месяц назад закону про частный космос", - написал он.

Таран также добавил, что такой суммы хватит на покрытие текущего долга "Южмаша", который на сегодняшний день составляет 375 млн грн.