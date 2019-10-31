Морской терминал ЕВТ перевалил 1,2 млн тонн зерновых с момента начала работы

12:20 01.11.2019   Украина

Морской зерновой терминал ЕВТ с момента начала работы в порту Николаев перевалил уже 1,2 млн т зерновых и продолжает наращивать перевалочные мощности: в планах обработка до 4 млн т грузов в год.

Как сообщает ЦТС, об этом проинформировали в "ЕВТ Грейн".

Морской терминал ЕВТ, запущенный в декабре прошлого года, перевалил первый миллион тонн сельхозпродукции на экспорт. По состоянию на 31 октября цифра составляет уже 1,2 млн тонн. Более половины груза обработали за четыре месяца текущего маркетингового года.

С момента открытия через терминал отгружены пшеница, кукуруза, сорго, горох, ячмень, рапс и соя. Технологически терминал способен работать со всей зерновой группой, а также бобовыми, масличными культурами и продуктами их переработки.

"Первый переваленный миллион тонн - такое же важное событие в развитии компании, как и первая свая, забитая для строительства причала, или первый клиент. Грузооборот зернового терминала достиг миллиона тонн почти за 10 месяцев работы. При этом первые шесть проходили в тестовом режиме. Команда ЕВТ в короткий срок, в непростых условиях строительства и налаживания процессов показала достойный результат", - сказал директор "ЕВТ Грейн" Сергей Гунько.

По его словам, самым сложным этапом в развитии терминала было построить инфраструктуру с нуля и создать акваторию с глубинами как у БДЛК.

Сейчас строительство зернового терминала продолжается. Здесь поэтапно наращивают емкости хранения, мощности ж/д приемки, закупают перегрузочную технику и расширяют пропускную способность: для этого закупили вторую судопогрузочную машину. В планах поэтапное увеличение оборота грузов в порту для удовлетворения потребностей рынка. После запуска на полную мощность терминал сможет поднять обработку грузов с текущих 2 млн т в год до 4 млн т в год.



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