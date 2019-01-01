МО Болгарии объявило тендер на модификацию танкодесантного корабля в минный заградитель

12:00 01.11.2019   Болгария

Минобороны Болгарии объявило тендер, бюджет которого составляет 2,5 млн левов (1,42 млн долл.), на проведение модификации танкодесантного корабля «Сириус» типа «Полночный» (проект 770) в минный заградитель.

Как сообщает Центр анализа мировой торговли оружием со ссылкой на Jane's Defence Weekly, 

Переоборудованный корабль должен нести 54-110 морских мин различных типов, состоящих на вооружении ВМС Болгарии. Кроме того, «Сириус» пройдет капитальный ремонт и сохранит возможности по высадке десанта.

В планах ВМС – переоборудование еще одного танкодесантного корабля проекта 770 в минный заградитель.

Как сообщает издание, последний минный заградитель был снят с вооружения ВМС Болгарии в 2008 году. ТДК «Сириус» был спущен на воду в 1963 году в Гданьске (Польша), первоначально эксплуатировался ВМФ СССР, а затем в 1985 году был передан Болгарии. Корабль находился в резерве с 2008 года.



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