СБУ доручили встановити осіб, які поїхали до Чехії представляти Крим

11:45 01.11.2019   Крым

Прокуратура Автономної Республіки Крим доручила СБУ встановити осіб, які поїхали до Чехії представляти Крим. 

Про це у Facebook повідомила речниця прокуратури Автономної республіки Крим Катерина Діденко, передає УНН.

“Прокуратура Автономної Республіки Крим опрацьовує інформацію щодо виїзду представників так званої кримськотатарської організації „Кирим бірлігі“, що реалізує політику Кремля, до Чеської Республіки. Надано доручення СБУ в АР Крим (з дислокацією у м. Херсон) на встановлення осіб, які здійснили незаконний виїзд з півострова Крим до Чеської Республіки”, — зазначила вона.

Зважаючи на факт тимчасової окупації півострову, і з метою захисту національних інтересів, незалежності та територіальної цілісності, Україна на нормативно-правовому рівні встановила чіткий порядок в’їзду та виїзду громадян з/на територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

“Колаборанти здійснили чергову спробу легітимізувати окупацію півострова, забули тільки розповісти про факти політичних репресій, численні викрадення, вбивства та переслідування за релігійні погляди й громадську діяльність, що відбуваються в АР Крим”, — додала вона.

Нагадаємо, Посольство України у Чеській Республіці висловило рішучий протест у зв’язку із запрошенням на офіційні заходи, які відбувалися 28 жовтня ц.р. на Празькому Граді з нагоди державного свята Чеської Республіки, представників псевдо-кримськотатарської організації “Кирим бірлігі”, підконтрольної російській окупаційній владі в Автоолитномній Республіці Крим.



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