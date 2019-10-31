У НАТО виділили велику військову допомогу Україні
|08:15 01.11.2019
|Украина
У НАТО вирішили надати Україні понад 40 мільйонів євро для модернізації бойового командування, кібербезпеки і медичної реабілітації.
Про це повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг в ході візиту до Києва, передає Апостроф з посиланням на сайт президента України.
Столтенберг зазначив, що допомога країні недавно була переглянута, і надійде через трастові фонди.
"Ми переглянули комплексний пакет допомоги для України. Через трастові фонди союзники по НАТО та партнери виділили понад 40 млн євро для підтримки України в таких сферах, як бойове командування та контроль, кібероборона, медична реабілітація. Це дає реальні результати", - зазначив генсек.
Також, за його словами, союзники по НАТО продовжуватимуть залучати українських військових до навчань, а радники альянсу - сприяти в проведенні реформ.
Столтенберг підкреслив, що в альянсі є ідея скоординувати допомогу, яку вони надають Україні, і ця ініціатива буде обговорюватися на саміті у Вашингтоні.
"Зараз ми хочемо все це звести воєдино. Ми можемо тоді надати підтримку, щоб розробити цілісний і єдиний, скоординований підхід. І, зокрема, коли ми збиратимемося у Вашингтоні, ми хочемо ще раз підкреслити, наскільки важливими для вас є ці військово-морські навчання й наша політична підтримка, наші практичні дії", – зазначив генсек НАТО.
Ще на цю тему:
В уряді озвучили 5 стратегічних напрямів взаємодії з НАТО
Заступниця генсека НАТО прокоментувала перспективи ПДЧ для України
Спільна заява Комісії Україна – НАТО
Угорщина зняла вето з заяви Комісії Україна-НАТО
Столтенберг очікує, що в Україні запрацює закон про нацбезпеку
"Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": генсек НАТО в Раді процитував Шевченка
Столтенберг Зеленскому: НАТО никогда не признает аннексию Крыма
Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО та отримання ПДЧ – Зеленський
Реформи необхідні Україні на шляху до членства в НАТО - Столтенберг
Україна хоче поглиблення співпраці з НАТО - Зеленський