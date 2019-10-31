У НАТО вирішили надати Україні понад 40 мільйонів євро для модернізації бойового командування, кібербезпеки і медичної реабілітації.

Про це повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг в ході візиту до Києва, передає Апостроф з посиланням на сайт президента України.



Столтенберг зазначив, що допомога країні недавно була переглянута, і надійде через трастові фонди.

"Ми переглянули комплексний пакет допомоги для України. Через трастові фонди союзники по НАТО та партнери виділили понад 40 млн євро для підтримки України в таких сферах, як бойове командування та контроль, кібероборона, медична реабілітація. Це дає реальні результати", - зазначив генсек.

Також, за його словами, союзники по НАТО продовжуватимуть залучати українських військових до навчань, а радники альянсу - сприяти в проведенні реформ.

Столтенберг підкреслив, що в альянсі є ідея скоординувати допомогу, яку вони надають Україні, і ця ініціатива буде обговорюватися на саміті у Вашингтоні.

"Зараз ми хочемо все це звести воєдино. Ми можемо тоді надати підтримку, щоб розробити цілісний і єдиний, скоординований підхід. І, зокрема, коли ми збиратимемося у Вашингтоні, ми хочемо ще раз підкреслити, наскільки важливими для вас є ці військово-морські навчання й наша політична підтримка, наші практичні дії", – зазначив генсек НАТО.