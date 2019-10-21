Кримський "суд" лишив під арештом ще двох фігурантів "алуштинської справи"

11:30 01.11.2019   Крым

Фігурантам алуштинської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Ельдару Кантемірову і Руслану Месутову відмовили в задоволенні апеляційної скарги на рішення про подовження арешту до 5 лютого 2020 року.

Про це в Facebook повідомила "Кримська солідарність", пише Укрінформ.

"Підсудні висловили свої вимоги у звільненні їх з-під варти, оскільки ховатися від слідства вони не мають підстави. Всі доводи слідчого про можливість підсудних сховатися або ж нашкодити свідкам адвокати називають всього лише припущеннями ", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Кантиміров заявив, що у нього на утриманні знаходяться четверо малолітніх дітей, непрацевлаштована дружина і хворі батьки. Крім того, всі його родичі перебувають у Криму, в зв'язку з чим у нього немає ніяких підстав виїжджати.

За словами Кантимірова, до арешту до нього неодноразово приходили "правоохоронці", попереджаючи, що за його активною громадянською позицією піде "логічне завершення». Кримінальну справу стосовно нього Кантиміров назвав тим "логічним завершенням", про який йому натякали в своїх погрозах силовики. Однак, навіть незважаючи на це тиск, підкреслив активіст, він не залишив Крим і не збирається це робити зараз.

Месутов у своєму виступі заявив про необхідність застосування до фігурантів даної справи норм міжнародного права і 4-й Женевської конвенції, на що "суддя" відповів, що дані вимоги можуть бути розцінені як «підрив державного устрою РФ».

Київський районний "суд" ( "суддя" Е. Пронін, слідчий А. Паршутін) залишив у силі арешт Кантимірова і Месутова до 5 лютого 2020 року. Крім того, "суд" відмовив у проведенні засідання і оголошення вироку у відкритому режимі.

10 червня 2019 року після обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали, а згодом заарештували вісім осіб: Різу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова, Айдера Джеппарова, Руслана Нагаєва, Руслана Месутова, Ленура Халілова і Ельдара Кантемирова.

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження в зв'язку з їх переслідуванням в включеному Криму.



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