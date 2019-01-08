Меценат придбав Ан-2 для морської авіаційної бригади / Фото
|11:00 01.11.2019
|Украина
Меценат Єгор Шишкін з Миколаєва, придбав та передав на баланс 10 морської авіаційної бригади легкий транспортний літак Ан-2.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Офіційна церемонія передачі відбулась 31 жовтня у Миколаєві на базі частини.
На початку 2019-го року представник ТзОВ “Петрос-Н” в особі Шишкіна Єгора Сергійовича вийшов з пропозицією до командування авіації ВМС ЗС України, про передачу в Морську авіаційну бригаду в якості безоплатної благодійної допомоги літака Ан-2 який знаходився в місті Рівне на ОКП “Міжнародний аеропорт Рівне”.
У вересні було прийнято рішення про направлення в м.Рівне групи спеціалістів інженерно-авіаційної служби Морської авіаційної бригади для огляду літака, та визначення його технічного стну.
Після оцінки технічного стану літака було прийнято рішення про початок процедури його передачі до військової частини.
В подальшому командуванням частини планується передача літака на капітальний ремонт в ТОВ “Вінницький авіаційний завод”. Після виконання ремонту літак буде введено встрій та буде виконувати завдання в інтересах ВМС ЗС України.
Літак буде виконувати завдання з транспортного перевезення, підготовки льотного екіпажу та парашутно-десантної підготовки.
Вартість льотної години Ан-2 оцінюється в районі 500 доларів, в той же час як гелікоптеру Мі-8 – 2500-3000 доларів, що робить його економічно доцільним у варіанті підготовки особового складу.
10 морська авіаційна бригада вже має на озброєнні аналогічний Ан-2, що активно використовується у навчанні.
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