Военнослужащие российской военной базы в Абхазии уничтожили условную группу незаконного вооруженного формирования, пытавшуюся провести диверсию на объектах соединения.

Мероприятие проводилось в рамках тренировки личного состава подразделения оперативного реагирования на кризисные ситуации, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе тренировки по сигналу тревоги военнослужащие выдвинулись к месту происшествия и заблокировали пути возможного отхода «террористов».

Далее был осуществлен штурм условного противника, занявшего здание базы с последующим его поражением прицельным огнем из вооружения БТР-82АМ, и стрелкового вооружения подразделения.

После штурма саперы дежурного подразделения отработали поиск и обезвреживание самодельных взрывных устройств, установленных группой НВФ.

С целью подготовки военнослужащих к действиям в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуациях в ходе тренировки активно использовались тротиловые шашки и холостые боеприпасы к стрелковому оружию. В роли группы НВФ выступили военнослужащие одного из подразделения базы.

Всего в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц военной техники.