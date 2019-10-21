ЮВО: На российской военной базе в Абхазии учились бороться с террористами
|10:45 01.11.2019
|Абхазия
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии уничтожили условную группу незаконного вооруженного формирования, пытавшуюся провести диверсию на объектах соединения.
Мероприятие проводилось в рамках тренировки личного состава подразделения оперативного реагирования на кризисные ситуации, пишет пресс-служба Минобороны России.
В ходе тренировки по сигналу тревоги военнослужащие выдвинулись к месту происшествия и заблокировали пути возможного отхода «террористов».
Далее был осуществлен штурм условного противника, занявшего здание базы с последующим его поражением прицельным огнем из вооружения БТР-82АМ, и стрелкового вооружения подразделения.
После штурма саперы дежурного подразделения отработали поиск и обезвреживание самодельных взрывных устройств, установленных группой НВФ.
С целью подготовки военнослужащих к действиям в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуациях в ходе тренировки активно использовались тротиловые шашки и холостые боеприпасы к стрелковому оружию. В роли группы НВФ выступили военнослужащие одного из подразделения базы.
Всего в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц военной техники.
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