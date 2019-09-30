Дніпровський суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу колишньому "голові Міністерства охорони здоров'я" анексованого Криму Петру Михальчевському, якого звинувачують у держзраді.

Михальечевскому замінили домашній арешт на особисте зобов'язання, передає ZN,UA з посиланням на "Крим.Реалії".

Інформацію, надану прессекретаркою прокуратури АР Крим Катериною Діденко, підтверджує також захист Михальчевского.

3 вересня Дніпровський районний суд Києва продовжив "колишньому голові МОЗ" Криму домашній арешт на два місяці.

9 липня Дніпровський суд Києва звільнив з-під варти "ексглаву МОЗ" Криму, змінивши йому запобіжний захід на домашній арешт.

СБУ виявила в Києві колишнього "міністра охорони здоров'я Криму" Петра Михальчевського і провела обшук за місцем його проживання.

Михальчевський обіймав посаду "міністра" з березня по червень 2014 року. Згодом окупаційна "влада" звинуватила його в корупції, після чого він пішов у відставку "за власним бажанням".