НАТО посоветовали заниматься вопросами, находящимися в компетенции альянса, а не "посягать на территориальную целостность России".

Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин, пишет РИА Новости Крым.

Ранее на сайте Североатлантического Альянса появилось заявление комиссии Украина-НАТО, в котором прозвучал призыв вернуть Украине контроль над аннексированным Россией Крымом.

Депутат Госдумы заявил, что Россия "в состоянии отстоять свою независимость и любой регион является неотъемлемой частью страны".

Кроме того, он ответил и на протест НАТО против милитаризации аннексированного полуострова. "Мы никаких договоров не подписывали, которые бы нас обязали спрашивать у кого-то согласия, какие силы и средства размешать на своей территории", - заявил Александр Шерин.