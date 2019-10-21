В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть аннексированный Крым Украине
|10:00 01.11.2019
|Крым
НАТО посоветовали заниматься вопросами, находящимися в компетенции альянса, а не "посягать на территориальную целостность России".
Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин, пишет РИА Новости Крым.
Ранее на сайте Североатлантического Альянса появилось заявление комиссии Украина-НАТО, в котором прозвучал призыв вернуть Украине контроль над аннексированным Россией Крымом.
Депутат Госдумы заявил, что Россия "в состоянии отстоять свою независимость и любой регион является неотъемлемой частью страны".
Кроме того, он ответил и на протест НАТО против милитаризации аннексированного полуострова. "Мы никаких договоров не подписывали, которые бы нас обязали спрашивать у кого-то согласия, какие силы и средства размешать на своей территории", - заявил Александр Шерин.
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