В анексованому Криму блогеру і журналісту Євгену Гайворонському пред'явили нове звинувачення в адміністративному правопорушенні за ч. 3 ст. 20.1 КоАП Росії (образа в Інтернеті влади і символів Росії).

Гайворонського звинуватили нібито за пост у Facebook щодо президента Росії Володимира Путіна, передає ZN,UA з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами адвоката Олексія Ладіна, 31 жовтня Гайворонського доставили в "Ялтинський міський суд" для розгляду справи. Українця звинувачують нібито за пост, який він опублікував 7 жовтня.

"Опублікував текстовий коментар щодо президента Росії, згідно висновку експерта, є висловлювання, в яких негативно оцінюється особа, позначена як "Президент В. В. Путін", за ознакою належності до державної влади. Даний коментар виражений в непристойній формі з використанням ненормативної лексики, чим висловив явну неповагу до суспільства, держави, органів, що здійснюють державну владу в Росії...", – йдеться в протоколі про адміністративне правопорушення.

Адвокат зазначив, що розгляд адміністративної справи за публікацію у Facebook стосовно Євгена Гайворонського перенесли на 25 листопада.

22 жовтня підконтрольний Росії Мировий "суд" в Ялті заарештував на 15 діб ялтинського активіста, блогера і журналіста Євгена Гайворонського. Тоді Журналіста звинуватили в ухилянні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу про адміністративні правопорушення (Ухилення від проходження діагностики, профілактичних заходів, лікування від наркоманії та (або) медичної і (або) соціальної реабілітації в зв'язку зі вживанням наркотичних засобів).

До цього ялтинського журналіста затримували в березні 2019 року по звинучаенню у нібито зберіганні наркотиків. На початку березня в Ялті російські силовики обшукали будинок Гайворонського. У журналіста вилучили документи, електронну техніку, телефон і комп'ютер.

У лютому 2018 року Гайворонський повідомив про те, що його побили в центрі Ялти. За його словами, в той день він йшов на зустріч з читачем – поговорити про майбутній ремонт у міському парку.