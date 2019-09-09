Ялтинському журналісту пред'явили нове обвинувачення через пост про Путіна

09:45 01.11.2019   Ялта

В анексованому Криму блогеру і журналісту Євгену Гайворонському пред'явили нове звинувачення в адміністративному правопорушенні за ч. 3 ст. 20.1 КоАП Росії (образа в Інтернеті влади і символів Росії).

Гайворонського звинуватили нібито за пост у Facebook щодо президента Росії Володимира Путіна, передає ZN,UA з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами адвоката Олексія Ладіна, 31 жовтня Гайворонського доставили в "Ялтинський міський суд" для розгляду справи. Українця звинувачують нібито за пост, який він опублікував 7 жовтня.

"Опублікував текстовий коментар щодо президента Росії, згідно висновку експерта, є висловлювання, в яких негативно оцінюється особа, позначена як "Президент В. В. Путін", за ознакою належності до державної влади. Даний коментар виражений в непристойній формі з використанням ненормативної лексики, чим висловив явну неповагу до суспільства, держави, органів, що здійснюють державну владу в Росії...", – йдеться в протоколі про адміністративне правопорушення.

Адвокат зазначив, що розгляд адміністративної справи за публікацію у Facebook стосовно Євгена Гайворонського перенесли на 25 листопада.

22 жовтня підконтрольний Росії Мировий "суд" в Ялті заарештував на 15 діб ялтинського активіста, блогера і журналіста Євгена Гайворонського. Тоді Журналіста звинуватили в ухилянні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу про адміністративні правопорушення (Ухилення від проходження діагностики, профілактичних заходів, лікування від наркоманії та (або) медичної і (або) соціальної реабілітації в зв'язку зі вживанням наркотичних засобів).

До цього ялтинського журналіста затримували в березні 2019 року по звинучаенню у нібито зберіганні наркотиків. На початку березня в Ялті російські силовики обшукали будинок Гайворонського. У журналіста вилучили документи, електронну техніку, телефон і комп'ютер.

У лютому 2018 року Гайворонський повідомив про те, що його побили в центрі Ялти. За його словами, в той день він йшов на зустріч з читачем – поговорити про майбутній ремонт у міському парку.



Ще на цю тему:

14:30 02.10.2019
Російський журналіст повідомив про знущання з боку військових в окупованому Криму - додано відео
21:10 18.09.2019
На нараді ОБСЄ розповіли про 300 фактів тиску на ЗМІ в окупованому Криму
09:00 18.09.2019
Кримські правозахисники розповіли в ОБСЄ, як Росія глушить українські радіосигнали
09:41 13.09.2019
У Джанкої, Красноперекопську та Армянську РФ повністю глушить українське радіо
07:57 09.09.2019
В анексованому Криму за день через шторм загинули шестеро людей
09:58 07.06.2019
Радиостанции РФ захватили украинские частоты в аннексированном Крыму
21:01 06.06.2019
Активістка Зудієва: Громадянська журналістика - єдине правдиве джерело інформації про Крим
15:41 25.04.2019
НСЖУ нагородила кримського журналіста Семену грамотою за вірність ідеалам професії
15:01 18.04.2019
У Києві проходить міжнародна конференція про деокупацію інформпростору окупованого Криму
18:28 01.04.2019
За 4 роки понад 200 іноземних журналістів попросили дозволу відвідати окупований Крим
18:21 15.02.2019
Мовлення на Крим: вежу в Чаплинці збільшили до 133 метрів
13:07 01.10.2018
Главреда заставили выкупить все газеты со статьей о доме Киселева в оккупированном Крыму / Фото статьи
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
08:15 30.10.2019
В Каспийском море взорвался катер компании SOCAR: есть погибшие / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
09:30 30.10.2019
К приезду Шойгу командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений российской военной базы в Армении
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:00 01.11.2019
МО Болгарии объявило тендер на модификацию танкодесантного корабля в минный заградитель
21:10 30.10.2019
Болгарія відмовила у візі військовому аташе РФ після скандалу з дипломатом-шпигуном
19:30 30.10.2019
Россия доставила ракетный комплекс С-400 в Сербию через Болгарию
10:00 30.10.2019
Шпигунський скандал у Болгарії: МЗС РФ пригрозили відповідними заходами
Всі новини країни
Греция Греция
18:45 31.10.2019
Грецію визнали винною у порушенні прав людини через уроки релігії
11:45 31.10.2019
Греция получила десять предложение по продаже акций Афинского аэропорта
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:45 01.11.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии учились бороться с террористами
15:00 30.10.2019
SkyUp запустил новый рейс в Грузию из аэропорта Харьков
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 31.10.2019
Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
17:00 30.10.2019
У Молдові заарештували понад $3 млн олігарха-втікача Плахотнюка
17:41 29.10.2019
Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
Всі новини країни
Россия Россия
12:15 01.11.2019
1 ноября 2019 года первый из трех барков Росрыболовства уйдет в "кругосветку" / Фото
10:15 01.11.2019
Песков назвал "пустыми" сообщения о планах провести саммит "нормандской четверки" в ноябре
09:37 01.11.2019
В России 1 ноября вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
09:00 01.11.2019
ЮВО: Российско-египетские зенитные расчеты учились заряжать комплексы «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э»
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 31.10.2019
Румунія вп'яте змушена буде подавати кандидата в Єврокомісію
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
Всі новини країни
Турция Турция
12:40 01.11.2019
Турция выступает за мир в Черноморском регионе
09:30 01.11.2019
Турция завершила ходовые испытания краболова "Зенит" для российских заказчиков / Фото
09:40 31.10.2019
Назло Туреччині: курди підпалили нафту в Сирії
12:20 30.10.2019
Американські конгресмени затвердили нові санкції проти Туреччини
Всі новини країни
Украина Украина
13:00 01.11.2019
Часть портовой инфраструктуры Севастополя передали российскому "Океанприбору"
12:20 01.11.2019
Морской терминал ЕВТ перевалил 1,2 млн тонн зерновых с момента начала работы
11:45 01.11.2019
СБУ доручили встановити осіб, які поїхали до Чехії представляти Крим
11:30 01.11.2019
Кримський "суд" лишив під арештом ще двох фігурантів "алуштинської справи"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд