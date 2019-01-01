31 октября 2019 года судостроительный завод Tersan Shipyard Inc. (Ялова, Турция) успешно завершил ходовые испытания головного краболовного судна-процессора "Зенит".

Об этом сообщает пресс-служба Морского инженерного бюро, пишет sudostroenie.info.



Краболовное судно-процессор "Зенит" (строительный номер 1083) строится по заказу ЗАО "Арктиксервис". Закладка краболова состоялась 25 сентября 2018 года.



Отметим, строительство шести краболовов проекта ST-184 для НП "Северо-Западный рыбопромышленный консорциум" также запланировано на Выборгском судостроительном заводе.



Судно-процессор проекта ST184 : Разработчики проекта — Skipsteknisk, Морское Инженерное Бюро.



Основное назначение судна — установки клеток-ловушек для ловли крабов, производство замороженной в море продукции с обработкой улова непосредственно на борту судна.



Обеспечивается возможность ловли крабов на глубинах от 20 до 400 м.



Длина — 61,9 м

Ширина — 15 м

Высота борта до главной палубы — 9,25 м

Класс РМРС — KM Ice3 AUT1 (REF) Fishing Vessel

Скорость — 11 уз

Мощностью — 2 тыс. 555 кВт

Экипаж — 38 чел.





Фото: Морское Инженерное Бюро