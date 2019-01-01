Турция завершила ходовые испытания краболова "Зенит" для российских заказчиков / Фото

09:30 01.11.2019   Турция

31 октября 2019 года судостроительный завод Tersan Shipyard Inc. (Ялова, Турция) успешно завершил ходовые испытания головного краболовного судна-процессора "Зенит". 

Об этом сообщает пресс-служба Морского инженерного бюро, пишет sudostroenie.info.
 
Краболовное судно-процессор "Зенит" (строительный номер 1083) строится по заказу ЗАО "Арктиксервис". Закладка краболова состоялась 25 сентября 2018 года.
 
Отметим, строительство шести краболовов проекта ST-184 для НП "Северо-Западный рыбопромышленный консорциум" также запланировано на Выборгском судостроительном заводе.
 
Судно-процессор проекта ST184 : Разработчики проекта — Skipsteknisk, Морское Инженерное Бюро.
 
Основное назначение судна — установки клеток-ловушек для ловли крабов, производство замороженной в море продукции с обработкой улова непосредственно на борту судна.
 
Обеспечивается возможность ловли крабов на глубинах от 20 до 400 м.
 
Длина — 61,9 м
Ширина — 15 м
Высота борта до главной палубы — 9,25 м
Класс РМРС — KM Ice3 AUT1 (REF) Fishing Vessel
Скорость — 11 уз 
Мощностью — 2 тыс. 555 кВт
Экипаж — 38 чел.


 
Фото: Морское Инженерное Бюро



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