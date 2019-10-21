ЮВО: Российско-египетские зенитные расчеты учились заряжать комплексы «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э»
|09:00 01.11.2019
|Россия
Впервые совместные расчеты России и Египта в рамках учения «Стрела дружбы-2019» учились заряжать зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) комплексов «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э».
Совместные действия военнослужащие отработали в ходе учения «Стрела дружбы-2019» в Египте, задействовав транспортное-заряжающие машины и пускозаряжающие установки, входящие в составы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э» соответсвенно, пишет пресс-служба Минобороны России.
Учебно-боевые задачи решались в целях боевого слаживания совместных расчетов ЗРК в условиях экстремально жаркого африканского климата.
Также зенитчики выполнили нормативы по переводу военной техники в различные степени боевой готовности, обнаружению и сопровождению различных воздушных целей условного противника.
Следующим этапом подготовки совместных расчетов станет выполнение тактических действий на незнакомой местности с отработкой элементов маскировки в условиях пустыни, развертывание комплексов в боевой порядок и решение зачетных учебно-боевых задач.
Совместное российско-египетское учение войск противовоздушной обороны «Стрела дружбы-2019» проводится с 26 октября по 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО Арабской Республики Египет.
В розыгрыше его эпизодов от Вооруженных Сил Российской Федерации принимают участие более 100 военнослужащих Южного военного округа, в том числе и из оккупированного Крыма.
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