ЮВО: Разведчики получили на вооружение новые мобильные лазерные приборы / Фото
|08:30 01.11.2019
|Россия
На вооружение подразделения разведки Южного военного округа в Карачаево-Черкесии поступили новые специальные средства наблюдения – мобильные лазерные приборы разведчика ЛПР-4.
С помощью ЛПР-4 разведчики могут более эффективно решать задачи по обнаружению, распознаванию и телевизионному контролю целей в автоматическом и ручном режимах, пишет пресс-служба Минобороны России.
Комплекс позволяет определять координаты в автоматическом режиме различных типов объектов в дневных и ночных условиях, а также изменения окружающей обстановки.
В комплект прибора входят дневной оптический визир с 14-кратным зумом, ночной визирный канал, телевизионная система дневного и ночного видеонаблюдения. Вся информация автоматически записывается и может быть передана на внешний монитор.
Новейшие комплексы будут применены на полевых занятиях уже в зимнем учебном периоде.
Фото МО РФ.
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