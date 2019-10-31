В Крыму предъявили обвинение работавшему на оккупантов мэру Красноперекопска
|08:45 01.11.2019
|Крым
Бывшему главе оккупационной администрации Красноперекопска предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления следственного комитета России по оккупированным Крыму и Севастополю. Имя фигуранта дела в сообщении не называется, пишут Новости Крыма.
«Следственным отделом по городу Красноперекопск установлено, что в декабре 2017 года в целях создания видимости высоких показателей работы, зная, что фирма-исполнитель не выполнила в полном объеме свои обязательства по муниципальному контракту, подписал акт сдачи-приемки выполненных работ проектно-сметной документации на капремонт автодороги по улице Калинина. В то время как отсутствовали положительные заключения проектно-сметной документации от ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза», которые являются обязательным условием для приема данного вида работ», - сообщили в СК.
Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, представленная исполнителем проектно-сметная документация на капремонт автодороги не соответствует требованиям нормативных документов в сфере строительства, выполнена с большим количеством нареканий к качеству. «Несмотря на это, администрацией города Красноперекопска на расчетный счет фирмы были перечислены денежные средства в сумме 2,3 млн рублей, что причинило ущерб местному бюджету», - уточнили в ведомстве.
Нарушение законодательства было выявлено в ходе совместных мероприятий УФСБ России по оккупированным Крыму и городу Севастополю и УЭБиПК МВД России по оккупированному Крыму. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, говорится в сообщении СК.
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