Бывшему главе оккупационной администрации Красноперекопска предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления следственного комитета России по оккупированным Крыму и Севастополю. Имя фигуранта дела в сообщении не называется, пишут Новости Крыма.

«Следственным отделом по городу Красноперекопск установлено, что в декабре 2017 года в целях создания видимости высоких показателей работы, зная, что фирма-исполнитель не выполнила в полном объеме свои обязательства по муниципальному контракту, подписал акт сдачи-приемки выполненных работ проектно-сметной документации на капремонт автодороги по улице Калинина. В то время как отсутствовали положительные заключения проектно-сметной документации от ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза», которые являются обязательным условием для приема данного вида работ», - сообщили в СК.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, представленная исполнителем проектно-сметная документация на капремонт автодороги не соответствует требованиям нормативных документов в сфере строительства, выполнена с большим количеством нареканий к качеству. «Несмотря на это, администрацией города Красноперекопска на расчетный счет фирмы были перечислены денежные средства в сумме 2,3 млн рублей, что причинило ущерб местному бюджету», - уточнили в ведомстве.

Нарушение законодательства было выявлено в ходе совместных мероприятий УФСБ России по оккупированным Крыму и городу Севастополю и УЭБиПК МВД России по оккупированному Крыму. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, говорится в сообщении СК.