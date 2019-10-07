Оккупанты озвучили "новую проблему" - сброс пресной днепровской воды в соленый Каркинитский залив

08:00 01.11.2019   Крым

Сброс Украиной пресной днепровской воды в соленый Каркинитский залив у берегов Крыма в конечном итоге приведет к образованию там слоя сероводорода. 

Такое мнение высказал заместитель директора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос, пишет Крыминформ.

«Мы отмечаем новую проблему – сброс днепровской воды. Дальше там ситуация будет только ухудшаться, – рассказал Георга-Копулос. – Теплая морская вода в случае, если в нее попадает холодная пресная вода, оседает на дно определенным слоем. Начинается стратификация – расслоение … Произошла стратификация, пресное озеро осталось внизу, прорвался слой сероводорода. Поэтому этот процесс в Каркинитском заливе приведет там рано или поздно к созданию слоя сероводорода на достаточно небольшой глубине».

По прогнозам "ученого", агрессивная среда приведет к негативным для природы последствиям. «Это, конечно, агрессивная среда любому живому, и я думаю, что этот залив будет потерян с точки зрения тех видов, которые там есть. Им придется или мигрировать, или исчезнуть», – рассказал Геогра-Копулос.

"Эксперт" затруднился сказать, какой именно объем пресной воды сейчас вливается в Каркинитский залив. Он предположил, что «речь идет об объемах значительных», которые отличаются от тех, что были раньше.

Каркинитский залив является частью Черного моря между северо-западным берегом Крыма и материковым берегом – его северная часть находится в Херсонской области Украины.

В 2014 году Украина перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым.



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