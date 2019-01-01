Сегодня – Международный день Чёрного моря!

А вы знали, что оно является крупнейшим в мире меромиктическим (с несмешиваемыми слоями воды) водоёмом?

А о том, что в его глубинных водах полностью отсутствует жизнь?

Зато там же хранятся миллиарды тонн метана?

Эти и другие факты в сюжете Crimean Tatars​.