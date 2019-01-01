Сегодня – Международный день Чёрного моря!
|21:21 31.10.2019
Сегодня – Международный день Чёрного моря!
А вы знали, что оно является крупнейшим в мире меромиктическим (с несмешиваемыми слоями воды) водоёмом?
А о том, что в его глубинных водах полностью отсутствует жизнь?
Зато там же хранятся миллиарды тонн метана?
Эти и другие факты в сюжете Crimean Tatars.
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